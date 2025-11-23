< sekcia Zahraničie
Trump: Ukrajina nevyjadrila vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny
Americký prezident vo veľkej časti svojho príspevku zopakoval tvrdenia, ktoré vyslovil už predtým.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 23. novembra (TASR) — Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl. Znovu kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena a Európe vyčítal, že ďalej kupuje ropu od Ruska. Stalo sa tak v čase, keď v Ženeve prebiehajú rokovania predstaviteľov oboch krajín so zástupcami Británie, Nemecka a Francúzska o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu, uviedla agentúra AFP.
„UKRAJINSKÉ ‚VEDENIE‘ NEVYJADRILO ŽIADNU VĎAČNOSŤ ZA NAŠE ÚSILIE A EURÓPA NAĎALEJ KUPUJE ROPU OD RUSKA,“ napísal Trump.
Americký prezident vo veľkej časti svojho príspevku zopakoval tvrdenia, ktoré vyslovil už predtým. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou by sa podľa neho „nikdy“ nezačala, keby mali USA a Ukrajina „silné a schopné“ vlády.
„Začala sa dávno predtým, ako som sa ujal úradu na druhé funkčné obdobie, počas administratívy ospalého Joea Bidena, a odvtedy sa to len zhoršilo,“ uviedol Trump.
„Ak by prezidentské voľby v roku 2020 neboli ZMANIPULOVANÉ A UKRADNUTÉ, čo je jediná vec, v ktorej sú radikálni ľavicoví demokrati dobrí, nebola by žiadna vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. Počas môjho prvého funkčného obdobia o tom nepadlo ani slovo. (Ruský prezident Vladimir) Putin by nikdy nezaútočil! Až keď videl Ospalého Joea v akcii, povedal si: ‚Teraz mám šancu!“ pokračoval americký prezident.
Veľkými písmenami ďalej napísal, že zdedil vojnu, „ktorá sa nikdy nemala začať, vojnu, ktorá je prehrou pre všetkých, najmä pre milióny ľudí, ktorí tak zbytočne zomreli“.
Na záver Trump uviedol, že USA naďalej predávajú NATO „obrovské množstvo zbraní“, ktoré sa potom dostanú na Ukrajinu. Opäť pritom kritizoval svojho predchodcu Bidena, ktorý „dal všetko, zadarmo, zadarmo, zadarmo, VRÁTANE ‚VEĽA‘ PEŇAZÍ!“.
„UKRAJINSKÉ ‚VEDENIE‘ NEVYJADRILO ŽIADNU VĎAČNOSŤ ZA NAŠE ÚSILIE A EURÓPA NAĎALEJ KUPUJE ROPU OD RUSKA,“ napísal Trump.
Americký prezident vo veľkej časti svojho príspevku zopakoval tvrdenia, ktoré vyslovil už predtým. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou by sa podľa neho „nikdy“ nezačala, keby mali USA a Ukrajina „silné a schopné“ vlády.
„Začala sa dávno predtým, ako som sa ujal úradu na druhé funkčné obdobie, počas administratívy ospalého Joea Bidena, a odvtedy sa to len zhoršilo,“ uviedol Trump.
„Ak by prezidentské voľby v roku 2020 neboli ZMANIPULOVANÉ A UKRADNUTÉ, čo je jediná vec, v ktorej sú radikálni ľavicoví demokrati dobrí, nebola by žiadna vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. Počas môjho prvého funkčného obdobia o tom nepadlo ani slovo. (Ruský prezident Vladimir) Putin by nikdy nezaútočil! Až keď videl Ospalého Joea v akcii, povedal si: ‚Teraz mám šancu!“ pokračoval americký prezident.
Veľkými písmenami ďalej napísal, že zdedil vojnu, „ktorá sa nikdy nemala začať, vojnu, ktorá je prehrou pre všetkých, najmä pre milióny ľudí, ktorí tak zbytočne zomreli“.
Na záver Trump uviedol, že USA naďalej predávajú NATO „obrovské množstvo zbraní“, ktoré sa potom dostanú na Ukrajinu. Opäť pritom kritizoval svojho predchodcu Bidena, ktorý „dal všetko, zadarmo, zadarmo, zadarmo, VRÁTANE ‚VEĽA‘ PEŇAZÍ!“.