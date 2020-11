Trump uprostred summitu G20 išiel hrať golf

Rijád 22. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu po svojom krátkom vystúpení na virtuálnom summite skupiny G20, ktorý hostí Saudská Arábia, odišiel hrať golf. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Trump, ktorý stále neprijal porážku v prezidentských voľbách, hovoril po otvorení tohto dvojdňového podujatia.



Zdroj, ktorý mal prístup k prezidentovmu online vystúpeniu, ktoré nebolo prístupné médiám, uviedol, že Trump "povedal, že počas svojho funkčného obdobia spravil absolútne fantastickú prácu, ekonomicky, aj čo sa týka pandémie".



Bolo to cvičenie v "sebapropagácii", dodal daný zdroj s tým, že prezident "nepovedal nič o globálnej situácii".



"Bolo mi cťou pracovať s vami a teším sa na spoluprácu s vami v budúcnosti a na dlhý čas," vyhlásil Trump počas videorozhovoru so svetovými lídrami, uviedol ďalší zdroj.



Trumpa po jeho stručnom výstupe nahradil americký minister financií Steven Mnuchin, ktorý pokračoval v rokovaní s lídrami G20. Trump následne opustil Biely dom a zamieril na svoje golfové ihrisko v štáte Virgínia, nie ďaleko od Washingtonu.



Na ceste sa stretol s hŕstkou svojich priaznivcov so zástavami a transparentmi so sloganmi ako "Ďalšie štyri roky".



Trumpova účasť na dvojdňovom summite, ktorý sa začal v sobotu, sa uskutočnila po jeho účasti na piatkovom virtuálnom summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).



Summity sa konajú prostredníctvom videokonferencie v dôsledku pandémie nového druhu koronavírusu.



Saudská Arábia je prvou arabskou krajinou, ktorá hostí summit G20. Očakáva sa, že v diskusiách budú dominovať dôsledky pandémie COVID-19 a kroky na oživenie globálnej ekonomiky.