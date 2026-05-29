Trump urobí konečné rozhodnutie o dohode s Iránom
Zopakoval v ňom, že Irán musí súhlasiť s tým, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň alebo bombu.
Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) — Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej platforme Truth Social uviedol, že v situačnej miestnosti Bieleho domu urobí „konečné“ rozhodnutie o tom, či s Iránom uzavrie mierovú dohodu alebo nie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu Sky News.
„Teraz mám stretnutie v situačnej miestnosti, na ktorom urobím konečné rozhodnutie,“ napísal Trump v závere svojho rozsiahlejšieho príspevku.
Zopakoval v ňom, že Irán musí súhlasiť s tým, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň alebo bombu. Hormuzský prieliv, ktorý Irán uzatvoril krátko po spustení americko-izraelských útokov z konca februára, musí byť okamžite otvorený pre komerčnú lodnú dopravu v oboch smeroch bez obmedzení a bez poplatkov.
Trump tiež požaduje, aby boli v oblasti odstránené alebo zneškodnené všetky námorné míny; tvrdí, že USA už zlikvidovali viacero mín pomocou svojich „skvelých“ podmorských mínoloviek. Irán má podľa neho zabezpečiť odstránenie zvyšných mín.
Prezident ďalej oznámil, že v prípade dohody bude „úžasná a bezprecedentná“ americká námorná blokáda v Hormuzskom prielive zrušená a lode, ktoré tam v dôsledku nej uviazli, sa budú môcť vrátiť do svojich domovských prístavov.
Spojené štáty podľa šéfa Bieleho domu v spolupráci s Iránom, Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a s technickou podporou Číny plánujú vyzdvihnúť a zničiť obohatený jadrový materiál, ktorý je po útokoch amerických bombardérov B2 na iránske podzemné jadrové zariadenia spred 11 mesiacov pochovaný „hlboko pod zemou“. Trump tvrdí, že technickú kapacitu na takéto práce majú iba USA a Čína.
Na margo správ, že Irán požaduje finančnú kompenzáciu za škody spôsobené vojnu a že Biely dom uvažuje o investíciách, Trump uviedol, že až do odvolania nebudú realizované žiadne finančné transakcie. Dodal, že dohodnuté boli iba „menej významné položky“.
