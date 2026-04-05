Trump: USA a Irán by mohli v pondelok uzavrieť dohodu
Trump krátko predtým na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že pokiaľ Irán neotvorí Hormuzský prieliv, Spojené štáty budú v utorok útočiť na iránsku infraštruktúru.
Autor TASR
Washington 5. apríla (TASR) - Spojené štáty by mohli s Iránom uzavrieť dohodu o mierovom urovnaní konfliktu na Blízkom východe už v pondelok. Uviedol to americký prezident Donald Trump v nedeľňajšom rozhovore pre stanicu Fox News, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Myslím, že zajtra je na to dobrá šanca, práve teraz rokujú. Ak sa nedohodnú a to rýchlo, zvažujem, že to tam celé vyhodím do vzduchu a zmocním sa ropy,“ vyhlásil šéf Bieleho domu podľa zahraničného spravodajcu televízie Fox News Treya Yingsta.
Trump krátko predtým na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že pokiaľ Irán neotvorí Hormuzský prieliv, Spojené štáty budú v utorok útočiť na iránsku infraštruktúru.
„Utorok bude v Iráne deň elektrární a zároveň deň mostov, všetko v jednom. Niečo také tu ešte nebolo!!! Otvorte ten ****** prieliv, vy šialení bastardi, inak tam budete mať peklo – LEN SA POZERAJTE! Sláva Alahovi,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
„Myslím, že zajtra je na to dobrá šanca, práve teraz rokujú. Ak sa nedohodnú a to rýchlo, zvažujem, že to tam celé vyhodím do vzduchu a zmocním sa ropy,“ vyhlásil šéf Bieleho domu podľa zahraničného spravodajcu televízie Fox News Treya Yingsta.
Trump krátko predtým na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že pokiaľ Irán neotvorí Hormuzský prieliv, Spojené štáty budú v utorok útočiť na iránsku infraštruktúru.
„Utorok bude v Iráne deň elektrární a zároveň deň mostov, všetko v jednom. Niečo také tu ešte nebolo!!! Otvorte ten ****** prieliv, vy šialení bastardi, inak tam budete mať peklo – LEN SA POZERAJTE! Sláva Alahovi,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.