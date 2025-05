Trump: USA a Irán sa zrejme blížia k uzavretiu jadrovej dohody

Dauha 15. mája (TASR) - Dohoda o jadrovom programe Teheránu medzi Iránom a Spojenými štátmi je zrejme na dosah, uviedol vo štvrtok americký prezident Donald Trump. Zároveň vyjadril optimizmus, že sa tak Irán vyhne vojenskému útoku USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nebudeme v Iráne vytvárať žiadny jadrový prach,“ povedal Trump v Katare počas niekoľkodňovej cesty do krajín Blízkeho východu. „Myslím si, že sa možno blížime k uzavretiu dohody bez toho, aby sme to museli urobiť,“ dodal.



„Pravdepodobne ste dnes čítali príbeh o Iráne. Tak nejak súhlasil s podmienkami (dohody),“ povedal Trump. Prezident bezprostredne nešpecifikoval, o akých vyhláseniach Iránu hovoril. Ceny ropy na jeho vyhlásenia reagovali poklesom.



Poradca iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alí Šamchání v rozhovore pre americké médiá povedal, že Teherán je ochotný prijať rozsiahle obmedzenia svojho jadrového programu. Pre televíziu ABC News ozrejmil, že Irán sa v rámci dohody vzdá zásob vysoko obohateného uránu a Spojené štáty zrušia sankcie voči Iránu.



Trump povedal, že Irán by mal „vysloviť veľké poďakovanie“ katarskému emirovi Tamímovi bin Hamadovi Ál Sánímu, ktorý naliehal na lídra USA, aby sa vyhol útoku na susedný Teherán. „Irán má veľké šťastie, že (je tu) emir, ktorý zaň bojuje. On nechce, aby sme podnikli zákerný úder na Irán,“ doplnil prezident.



Šéf Bieleho domu sa snaží viesť diplomatické rokovania s Iránom v snahe odvrátiť hrozbu vojenského úderu Izraela na Teherán pre jeho sporný jadrový program.



„Najextrémistickejší režim na svete by nemal vlastniť najnebezpečnejšiu zbraň na svete,“ povedal izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar počas aprílovej návštevy Paríža. „Zabrániť Iránu získať jadrové zbrane je spoločný cieľ Francúzska a Izraela,“ ozrejmil.



Teherán a Washington viedli od 12. apríla už štyri kolá nepriamych rozhovorov na najvyššej úrovni od roku 2018, keď americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



Západné mocnosti obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane. Teherán dlhodobo popiera, že by sa o to usiloval a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely.