Trump: USA a NATO stupňujú tlak v záujme skončenia vojny na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane povedal, že Putin podľa neho nemá skutočný záujem o mier a šéfa Kremľa obviňuje zo zdržiavania rokovaní.
Autor TASR
Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a spojenci v rámci NATO „stupňujú tlak“ v záujme ukončenia vojny na Ukrajine. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Áno, stupňujeme tlak,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu počas stretnutia s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom.
„Spoločne to stupňujeme. Všetci to stupňujeme. NATO bolo skvelé,“ dodal.
AFP pripomína, že Trumpove vyjadrenia o stupňovaní nátlaku v záujme ukončenia vojny na Ukrajine prišli po tom, čo jeho pokusy osloviť ruského prezidenta Vladimira Putina v tejto súvislosti nepriniesli žiadne prímerie.
Summit Trumpa s Putinom na Aljaške v polovici augusta nepriniesol prelom pri snahách ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá už trvá viac než tri a pol roka, a šéf Bieleho domu sa v posledných týždňoch vyjadruje čoraz kritickejšie o ruskom prezidentovi, píše agentúra Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane povedal, že Putin podľa neho nemá skutočný záujem o mier a šéfa Kremľa obviňuje zo zdržiavania rokovaní.
