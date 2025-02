Trump: USA a Rusko sa stretnú v Mníchove, pozvánku dostal i Kyjev

Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že predstavitelia Spojených štátov a Ruska by sa mali stretnúť v piatok v Mníchove. Pozvanie na stretnutie podľa neho dostali aj Ukrajinci. TASR sa odvoláva na agentúry Reuters a AFP.



Americký prezident nespresnil mená predstaviteľov, ktorí by sa na stretnutí mali zúčastniť. Uviedol však, že pôjde o vysokopostavených ľudí. Biely dom sa na žiadosť o ďalšie podrobnosti odmietol vyjadriť.



"Ukrajina o tom (stretnutí) zatiaľ okrem médií nemá žiadne informácie," uviedol pre Reuters ukrajinský predstaviteľ pod podmienkou anonymity. Úrad ukrajinského prezidenta následne oznámil, že neočakáva účasť na takomto stretnutí.



Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.



Trump v stredu telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a následne aj s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Podľa slov amerického prezidenta s lídrami oboch krajín hovoril o začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.



V piatok sa v Mníchove začne Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC). Tá sa uskutoční krátko pred tretím výročím vojny, ktorú 24. februára 2022 rozpútalo Rusko proti Ukrajine. Konferencia má byť tiež jednou z prvých príležitostí, keď predstavitelia novej administratívy USA budú môcť hovoriť priamo so zástupcami Ukrajiny.



Na MSC podľa jej predsedajúceho Christopha Heusgena neprídu žiadni oficiálni predstavitelia ruskej vlády. Organizátori však pozvali Rusov z mimovládnych organizácií a opozičných politikov z Ruska i exilu.