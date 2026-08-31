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Trump: USA budú reagovať na iránske útoky na americké ciele
Ozbrojené sily USA podľa prezidenta nechali v noci jednu raketu preniknúť protivzdušnou obranou, lebo nemala zasiahnuť žiadny cieľ.
Autor TASR
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Washington 31. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty tvrdo odpovedia na útoky Iránu na ciele USA na Blízkom východe. Vyjadril sa tak po tom, ako Teherán v reakcii na americké údery na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive v noci na pondelok zaútočil na základne v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. TASR o tom informuje podľa stanice Fox News.
„Tvrdo ich zasiahneme. Príde odvetná reakcia,“ povedal Trump v telefonáte pre americkú stanicu.
Ozbrojené sily USA podľa prezidenta nechali v noci jednu raketu preniknúť protivzdušnou obranou, lebo nemala zasiahnuť žiadny cieľ. Ostatné strely podľa jeho slov zachytili.
Fox News informuje, že napriek týmto udalostiam existuje šanca na rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. „Tak veľmi sa chcú stretnúť,“ tvrdí Trump, ktorý podľa svojich slov nevie, či sa dá spoľahnúť na to, že USA uzavrú dohodu s Iránom.
Trump tiež konštatoval, že americké sankcie na islamskú republiku začínajú mať silný účinok.
Iránski predstavitelia podľa Fox News čoraz viac pripúšťajú, že tieto sankcie a znížený vývoz ropy majú negatívne dôsledky. Regionálne spravodajské zdroje zároveň varujú, že narastajúce ekonomické ťažkosti by mohli vyvolať ďalšie nepokoje.
O účinnosti sankcií v pondelok hovoril aj americký minister financií Scott Bessent. Irán podľa neho reaguje vojenskou agresiou, lebo iránskemu režimu spôsobujú hospodárske ťažkosti. Tvrdí, že Teherán berie sankcie vážne a Trumpova administratíva bude pokračovať vo vyvíjaní tlaku. Iránska ekonomika podľa neho „nemusí skolabovať“, ale režim sa musí „vrátiť k rozumu“.
Napriek vzájomným nočným útokom USA a Iránu prezident islamskej republiky Masúd Pezeškiján v pondelok povedal, že Teherán sa usiluje vyriešiť konflikt so Spojenými štátmi prostredníctvom rokovaní.
„Tvrdo ich zasiahneme. Príde odvetná reakcia,“ povedal Trump v telefonáte pre americkú stanicu.
Ozbrojené sily USA podľa prezidenta nechali v noci jednu raketu preniknúť protivzdušnou obranou, lebo nemala zasiahnuť žiadny cieľ. Ostatné strely podľa jeho slov zachytili.
Fox News informuje, že napriek týmto udalostiam existuje šanca na rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. „Tak veľmi sa chcú stretnúť,“ tvrdí Trump, ktorý podľa svojich slov nevie, či sa dá spoľahnúť na to, že USA uzavrú dohodu s Iránom.
Trump tiež konštatoval, že americké sankcie na islamskú republiku začínajú mať silný účinok.
Iránski predstavitelia podľa Fox News čoraz viac pripúšťajú, že tieto sankcie a znížený vývoz ropy majú negatívne dôsledky. Regionálne spravodajské zdroje zároveň varujú, že narastajúce ekonomické ťažkosti by mohli vyvolať ďalšie nepokoje.
O účinnosti sankcií v pondelok hovoril aj americký minister financií Scott Bessent. Irán podľa neho reaguje vojenskou agresiou, lebo iránskemu režimu spôsobujú hospodárske ťažkosti. Tvrdí, že Teherán berie sankcie vážne a Trumpova administratíva bude pokračovať vo vyvíjaní tlaku. Iránska ekonomika podľa neho „nemusí skolabovať“, ale režim sa musí „vrátiť k rozumu“.
Napriek vzájomným nočným útokom USA a Iránu prezident islamskej republiky Masúd Pezeškiján v pondelok povedal, že Teherán sa usiluje vyriešiť konflikt so Spojenými štátmi prostredníctvom rokovaní.