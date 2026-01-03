< sekcia Zahraničie
Trump: USA budú spravovať Venezuelu, pre občanov chcú mier a slobodu
Autor TASR
Washington 3. januára (TASR) - Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump na tlačovej konferencii vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago, ktorú zvolal po zajatí venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky. Spojené štáty chcú podľa Trumpa mier, slobodu a spravodlivosť pre Venezuelčanov vrátane tých, ktorí žijú v USA. Informuje o tom TASR.
