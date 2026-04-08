Trump: USA budú úzko spolupracovať s Iránom,ten nebude obohacovať urán
Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na prímerí, ktoré na dva týždne pozastaví vojnu na Blízkom východe. Iránski predstavitelia, ale aj Biely dom označili toto prímerie za svoje víťazstvo.
Autor TASR
Washington 8. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Turmp v stredu vyhlásil, že v Irán nebude obohacovať urán a Spojené štáty s ním budú úzko spolupracovať. V Iráne totiž podľa neho nastala „veľmi produktívna zmena režimu“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na Trumpov príspevok na jeho platforme Truth Social.
„Urán sa tam obohacovať nebude a Spojené štáty v spolupráci s Iránom vykopú a odstránia všetok pochovaný jadrový 'prach',“ napísal Trump. V zátvorke k tomu bez jednoznačnej zmienky spomenul bombardéry B-2. Tento typ bombardérov Spojené štáty použili pri útoku na iránske jadrové zariadenia vlani v júni. Trump vtedy oznámil, že tieto zariadenia boli úplne zničené.
Americký prezident vo svojom najnovšom príspevku tiež uviedol, že USA s Iránom rokujú o colných a sankčných úľavách. „Mnohé z tých 15 bodov sú už dohodnuté,“ dodal v súvislosti s americkým mierovým plánom z marca. Plán odovzdal Iránu Pakistan ako sprostredkovateľ.
Trump na Truth Social taktiež tvrdil, že v Iráne došlo k „produktívnej zmene režimu“. O zmene režimu v islamskej republike hovoril počas vojny už viackrát. V prvý deň americko-izraelských útokov v islamskej republike zahynul aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Jeho smrť americký prezident v tom čase označil za „najväčšiu šancu“ pre Iráncov získať späť svoju krajinu.
