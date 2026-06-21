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Trump: USA by mohli v Hormuzskom prielive zaviesť mýto
Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá niekoľko hodín predtým oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo.
Autor TASR
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Washington 20. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty by mohli zaviesť mýto pre lode plaviace sa cez Hormuzský prieliv, ak sa vyjednávačom nepodarí uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Jeho vyjadrenie prišlo uprostred neistoty, či je táto kľúčová námorná cesta vôbec otvorená. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu Sky News.
„V Hormuzskom prielive nebudú ŽIADNE MÝTA počas 60-dňového obdobia prímeria a ani po (jeho) uplynutí, pokiaľ ich nezavedú Spojené štáty americké pre seba v prípade, že sa dohoda nedosiahne,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
Toto mýto by sa podľa jeho slov platilo za služby, ktoré by USA poskytovali „ako Strážny anjel krajinám Blízkeho východu s cieľom uhradiť náklady z minulosti, prítomnosti aj budúcnosti“, dodal.
Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá niekoľko hodín predtým oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Americká armáda tvrdenia Teheránu následne poprela vo vyjadrení pre agentúru Reuters. Táto kľúčová námorná cesta zostáva podľa nej naďalej otvorená a ozbrojené sily USA situáciu sledujú.
Irán sa zaviazal prieliv opätovne otvoriť v spomínanom memorande o porozumení. Lodná doprava v regióne začala podľa AFP v posledných dňoch znovu ožívať.
Jedným z ďalších bodov memoranda je aj ukončenie bojov v Libanone. Tie však naďalej pokračujú, pričom Izrael aj militantné hnutie Hizballáh sa v sobotu navzájom obviňovali z ďalších útokov. Obe strany pritom deň predtým uzavreli prímerie.
„V Hormuzskom prielive nebudú ŽIADNE MÝTA počas 60-dňového obdobia prímeria a ani po (jeho) uplynutí, pokiaľ ich nezavedú Spojené štáty americké pre seba v prípade, že sa dohoda nedosiahne,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
Toto mýto by sa podľa jeho slov platilo za služby, ktoré by USA poskytovali „ako Strážny anjel krajinám Blízkeho východu s cieľom uhradiť náklady z minulosti, prítomnosti aj budúcnosti“, dodal.
Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá niekoľko hodín predtým oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Americká armáda tvrdenia Teheránu následne poprela vo vyjadrení pre agentúru Reuters. Táto kľúčová námorná cesta zostáva podľa nej naďalej otvorená a ozbrojené sily USA situáciu sledujú.
Irán sa zaviazal prieliv opätovne otvoriť v spomínanom memorande o porozumení. Lodná doprava v regióne začala podľa AFP v posledných dňoch znovu ožívať.
Jedným z ďalších bodov memoranda je aj ukončenie bojov v Libanone. Tie však naďalej pokračujú, pričom Izrael aj militantné hnutie Hizballáh sa v sobotu navzájom obviňovali z ďalších útokov. Obe strany pritom deň predtým uzavreli prímerie.