Trump: USA čoskoro uzavrú s Ukrajinou dohodu o vzácnych zeminách

Washington 20. marca (TASR) - Spojené štáty čoskoro uzavrú s Ukrajinou dohodu o prístupe k jej kovom vzácnych zemín. Vyhlásil to vo štvrtok americký prezident Donald Trump, keď v Bielom dome podpísal výnos o navýšení domácej výroby kritických surovín. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Uzavretie tejto dohody medzi USA a Ukrajinou sa malo odohrať ešte koncom februára, keď bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na návšteve Bieleho domu. Jeho schôdzka s Trumpom a predstaviteľmi americkej administratívy však vyústila v ostrú roztržku v priamom prenosu a skončila sa predčasne.



"Podpisujeme dohody na rôznych miestach, aby sme sprístupnili vzácne zeminy a minerály a mnoho ďalších vecí po celom svete, ale najmä na Ukrajine. Jednou z vecí, ktoré robíme, je, že veľmi skoro podpíšeme dohodu týkajúcu sa vzácnych zemín s Ukrajinou, ktorá má v tejto oblasti obrovskú hodnotu, a to oceňujeme," povedal vo štvrtok Trump.



Šéf Bieleho domu podľa AFP tlačí na ukrajinského lídra, aby podpísal ekonomické dohody, ktoré by Spojeným štátom kompenzovali ich podporu Ukrajine brániacej sa voči agresii ruskej armády. Zelenskyj dohodu o vzácnych zeminách predtým odmietol, pretože neobsahovala bezpečnostné záruky, ktoré by Rusko odradili od ďalších útokov.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v stredu povedala, že diskusia medzi USA a Ukrajinou sa posunula za "rámec dohody o nerastných surovinách" a momentálne sa sústreďujú na "dlhodobú mierovú dohodu".



Prvky vzácnych zemín na Ukrajine sú z veľkej časti nevyužité kvôli vojne a kvôli štátnej politike regulujúcej nerastný priemysel. Ukrajina nemá nateraz ani plány na rozvoj ťažby vzácnych zemín.



Náleziská nerastných surovín sa však nachádzajú po celej Ukrajine a sú zrejme pomerne bohaté. Zásoby titánu - kľúčového komponentu pre letecký, lekársky a automobilový priemysel - patria medzi najväčšie v Európe. Ukrajina má tiež jedny z najväčších známych európskych zásob lítia, ktoré je potrebné na výrobu batérií, keramiky a skla.