Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Zahraničie

Trump: Spojené štáty do vojny s Venezuelou nepôjdu

.
Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Madurove dni sú podľa neho spočítané.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 3. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu CBS zverejnenom v nedeľu uviedol, že hoci Spojené štáty vojnu s Venezuelou neplánujú, dni jej prezidenta Nicolása Madura sú spočítané. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

„Pochybujem o tom. Nemyslím si,“ uviedol americký prezident pri otázke, či sa Spojené štáty pripravujú na vojnu s Venezuelou. Agentúra AFP pripomína, že najnovšie Trumpove vyjadrenia zazneli v čase, keď USA v Karibiku zhromažďujú svojich vojakov a opakovane tam útočia na lode údajne zapojené do pašeráctva drog.

Trump však následne poznamenal, že Madurove dni v prezidentskom úrade sú spočítané. „To by som povedal. Myslím si to, áno,“ odpovedal šéf Bieleho domu na otázku moderátora relácie 60 Minutes.

Trumpova administratíva venezuelského prezidenta obviňuje z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti. Maduro naopak tvrdí, že Spojené štáty využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu vo Venezuele s cieľom získať prístup k jej rope.

V uplynulých týždňoch pri viac ako pätnástich amerických útokoch na lode údajne pašujúce drogy do Spojených štátov zahynulo najmenej 65 ľudí. Viaceré štáty a medzinárodné organizácie tieto kroky označili za mimosúdne popravy.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne