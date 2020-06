Trump: USA majú pandémiu koronavírusu už takmer za sebou

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol že v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu majú Spojené štáty už to najhoršie za sebou. Štatistika zamestnanosti totiž ukázala, že sa v USA zvýšil počet nových pracovných miest, informovala agentúra AFP.



"Mali sme najúžasnejšiu ekonomiku v dejinách sveta. A jej sila nám pomohla prekonať, teda takmer prekonať, túto hrôzostrašnú pandémiu, myslím že sa nám naozaj darí," povedal na tlačovom brífingu Trump.



"Každé naše rozhodnutie bolo správne," komentoval americký prezident pôsobenie svojej administratívy počas koronakrízy v krajine, kde ochoreniu COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, podľahlo už takmer 110.000 ľudí, čo je najviac na svete.



Na margo americkej ekonomiky Trump povedal, že by sa spamätala rýchlejšie, ak by jednotlivé štáty a okresy ukončili tzv. lockdowny, teda reštriktívne opatrenia obmedzujúce ekonomické aktivity i slobodu pohybu. Ich cieľom je práve spomalenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý ochorenie spôsobuje.



"Chceme, aby jednotlivé štáty (Únie) ukončili pretrvávajúci celoplošný lockdown," povedal Trump.



Predtým americké ministerstvo práce oznámilo, že v máji vzniklo 2,5 milióna nových pracovných miest a nezamestnanosť klesla na 13,3 percenta po tom, čo počas predchádzajúcich mesiacov došlo v dôsledku koronakrízy k rozsiahlemu prepúšťaniu.