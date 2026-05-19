Trump: USA možno budú musieť opäť zaútočiť na Irán
Trump v pondelok vyhlásil, že útok na Irán plánovaný na utorok Spojené štáty odložili na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.
Washington 19. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty možno opäť budú musieť zaútočiť na Irán, ktorý má teraz niekoľko dní na uzavretie dohody. Nové útoky v pondelok podľa vlastných slov odložil v poslednej chvíli. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Trump v pondelok vyhlásil, že útok na Irán plánovaný na utorok Spojené štáty odložili na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Šéf Bieleho domu tým chce dať priestor na „vážne rokovania“.
„Chýbala už len hodina, aby som sa rozhodol, že dnes do toho ideme,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Útoky by sa podľa neho „odohrávali už v tejto chvíli“, keby ich nezastavil.
Iránski lídri teraz podľa amerického prezidenta prosia o uzavretie dohody. Ak k tomu nedôjde, v najbližších dňoch Spojené štáty znova zaútočia. „Hovorím o dvoch alebo troch dňoch, možno piatok, sobota, nedeľa, niečo také, možno začiatkom budúceho týždňa. Hovorím o obmedzenom časovom úseku, pretože nemôžeme dovoliť, aby získali novú jadrovú zbraň,“ uviedol Trump.
