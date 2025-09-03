< sekcia Zahraničie
Trump: USA môžu vyslať do Poľska ďalších vojakov
Trump vyhlásil, že USA a Poľsko spája osobitné partnerstvo, ktoré je podľa neho silnejšie než kedykoľvek predtým.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Americkí vojaci zostanú v Poľsku a v prípade záujmu Varšavy ich môže byť ešte viac. Vyhlásil to v stredu prezident USA Donald Trump počas stretnutia s poľským prezidentom Karolom Nawrockim v Bielom dome. Zdôraznil pritom silné vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Trump reagoval na otázku, či Washington plánuje zachovať vojenskú prítomnosť v Poľsku. „Myslím si, že áno. Viete snáď o niečom, o čom ja neviem? Môžeme tam umiestniť ešte viac vojakov, ak to budú Poliaci chcieť. Oni už dlho požadovali väčšiu vojenskú prítomnosť,“ uviedol americký prezident.
Trump vyhlásil, že USA a Poľsko spája osobitné partnerstvo, ktoré je podľa neho silnejšie než kedykoľvek predtým. Zdôraznil, že to súvisí aj s jeho osobnými vzťahmi s Nawrockim, ktorého otvorene podporil v predvolebnej kampani. „Bolo pre mňa cťou vyjadriť podporu pre Karola a nový poľský líder odvádza fantastickú prácu,“ povedal Trump.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
