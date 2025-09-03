Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Zahraničie

Trump: USA môžu vyslať do Poľska ďalších vojakov

.
Prezident Donald Trump počúva počas stretnutia s poľským prezidentom Karolom Nawrockim v Oválnej pracovni Bieleho domu, streda, 3. septembra 2025, vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Trump vyhlásil, že USA a Poľsko spája osobitné partnerstvo, ktoré je podľa neho silnejšie než kedykoľvek predtým.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 3. septembra (TASR) - Americkí vojaci zostanú v Poľsku a v prípade záujmu Varšavy ich môže byť ešte viac. Vyhlásil to v stredu prezident USA Donald Trump počas stretnutia s poľským prezidentom Karolom Nawrockim v Bielom dome. Zdôraznil pritom silné vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Trump reagoval na otázku, či Washington plánuje zachovať vojenskú prítomnosť v Poľsku. „Myslím si, že áno. Viete snáď o niečom, o čom ja neviem? Môžeme tam umiestniť ešte viac vojakov, ak to budú Poliaci chcieť. Oni už dlho požadovali väčšiu vojenskú prítomnosť,“ uviedol americký prezident.

Trump vyhlásil, že USA a Poľsko spája osobitné partnerstvo, ktoré je podľa neho silnejšie než kedykoľvek predtým. Zdôraznil, že to súvisí aj s jeho osobnými vzťahmi s Nawrockim, ktorého otvorene podporil v predvolebnej kampani. „Bolo pre mňa cťou vyjadriť podporu pre Karola a nový poľský líder odvádza fantastickú prácu,“ povedal Trump.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému