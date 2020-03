Trump: USA nebudú platiť za bezpečnosť Harryho a Meghan

Washington 30. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že USA nebudú platiť výdavky na bezpečnosť britského princa Harryho a jeho manželky Meghan. Zjavne tak potvrdil, že pár sa presťahoval do Kalifornie, kde chce žiť, uviedla agentúra AFP.



Podľa medializovaných správ prileteli súkromným lietadlom z Kanady do Los Angeles ešte predtým, ako sa hranice medzi oboma krajinami vzhľadom na šírenie koronavírusu uzavreli.



Harry a Meghan, ktorí žili v Kanade niekoľko mesiacov, šokovali ešte v januári verejnosť správou, že sa už nebudú zúčastňovať na oficiálnych podujatiach vyplývajúcich z ich postavenia a postupne chcú nadobudnúť finančnú nezávislosť.



"Som veľký priateľ a obdivovateľ kráľovnej a Spojeného kráľovstva," uviedol Trump na Twitteri. "Bol som informovaný o tom, že Harry a Meghan, ktorí odišli zo Spojeného kráľovstva, sa trvalo usídlia v Kanade. Teraz prišli z Kanady do USA, ale USA nebudú platiť za ich bezpečnostnú ochranu. Oni musia platiť!" dodal.



Hovorkyňa páru neskôr vydala vyhlásenie, že nemajú v úmysle žiadať o pomoc Washingtonu. "Boli prijaté súkromne platené bezpečnostné opatrenia," píše sa vo vyhlásení podľa denníka Washington Times.



AFP pripomína, že Meghan vyrástla v Los Angeles a jej matka Doria Raglandová tam stále žije. Harryho manželka je bývalá herečka a má priateľov a pracovné kontakty v tomto meste, kde by mohla znova naštartovať svoju kariéru.



Spoločnosť Disney vo štvrtok informovala, že Meghan nahovorí dokumentárny film o slonoch. Snímka sleduje sloniu rodinu počas 1600-kilometrovej cesty cez púšť Kalahari v juhozápadnej Afrike.



Harry s Meghan sa oficiálne vzdajú kráľovských povinností 31. marca. V dôsledku svojho rozhodnutia už nedisponujú titulom "kráľovská výsosť" a nie sú platení z verejných prostriedkov. Harrymu, ktorý je šiestym v poradí nástupníctva na britský trón, zostal titul princ a pár si ponechal tituly vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu.