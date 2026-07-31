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Trump: USA nesúhlasili s tým, že Ukrajina môže vyrábať rakety Patriot
Trump začiatkom júla na summite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot vydajú.
Autor TASR
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Camp David 31. júla (TASR) - Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina bude vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, povedal v piatok americký prezident Donald Trump. V tejto záležitosti musia byť podľa neho veľmi opatrné. Kyjev zdôrazňuje, že strely Patriot potrebuje na obranu proti ruským útokom. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, AFP a AP.
„Tieto zbrane sú neuveriteľné. Musíme byť veľmi opatrní pri tom, či ich dovolíme niekomu vyrábať,“ uviedol Trump počas zasadnutia svojej vlády vo víkendovom prezidentskom sídle Camp David.
„S tým sme nesúhlasili,“ reagoval šéf Bieleho domu na otázku o svojom predošlom prísľube, že Ukrajine licenciu poskytne. „Hovoríme o tom. Ale je ťažké takúto technológiu odovzdať,“ zdôraznil. „Nemyslím si, že sa to niekedy stane, ale viete, existujú ľudia, ktorí sa, keď im dáte túto technológia, jedného dňa obrátia proti vám,“ vyhlásil s tým, že počas vojny „sa to už za tie roky niekoľkokrát stalo“.
Trump začiatkom júla na summite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot vydajú. Rovnako sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po utorkovom stretnutí s Trumpom v Bielom dome.
Zelenskyj dlhodobo žiada spojencov Ukrajiny o pomoc v podobe protiraketových striel. Nedávno povedal, že pre Ukrajinu sú v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok prostriedkov, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Práve Patrioty sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní ruských balistických rakiet.
„Tieto zbrane sú neuveriteľné. Musíme byť veľmi opatrní pri tom, či ich dovolíme niekomu vyrábať,“ uviedol Trump počas zasadnutia svojej vlády vo víkendovom prezidentskom sídle Camp David.
„S tým sme nesúhlasili,“ reagoval šéf Bieleho domu na otázku o svojom predošlom prísľube, že Ukrajine licenciu poskytne. „Hovoríme o tom. Ale je ťažké takúto technológiu odovzdať,“ zdôraznil. „Nemyslím si, že sa to niekedy stane, ale viete, existujú ľudia, ktorí sa, keď im dáte túto technológia, jedného dňa obrátia proti vám,“ vyhlásil s tým, že počas vojny „sa to už za tie roky niekoľkokrát stalo“.
Trump začiatkom júla na summite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot vydajú. Rovnako sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po utorkovom stretnutí s Trumpom v Bielom dome.
Zelenskyj dlhodobo žiada spojencov Ukrajiny o pomoc v podobe protiraketových striel. Nedávno povedal, že pre Ukrajinu sú v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok prostriedkov, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Práve Patrioty sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní ruských balistických rakiet.