Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 1. september 2026Meniny má Drahoslava
< sekcia Zahraničie

Trump: USA prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom

.
Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Spojené štáty oficiálne uznávajú de facto britskú správu súostrovia bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán.

Autor TASR
Washington 1. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom - odľahlému súostroviu v južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, EFE a AFP.

„Vždy prehodnocujem každú pozíciu. To je len jedna z mnohých,“ odpovedal Trump na otázku, či Spojené štáty prehodnocujú svoju pozíciu k zvrchovanosti nad súostrovím. Šéf Bieleho domu neuviedol, či by to vo výsledku mohlo viesť k zmene postoja k správe Falklandov.

Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenej Javier Milei. Spojené kráľovstvo a Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy vojnu, pri ktorej zomrelo viac ako 900 ľudí. Aj vyše štyridsať rokov po konflikte je napätie medzi oboma krajinami stále vysoké. Argentína označuje súostrovie ako Malvíny.

Potenciálne zmeny v americkej zahraničnej politike boli podľa britského denníka The Telegraph medzi možnosťami, ktoré ministerstvo obrany USA zvažovalo, aby vyvinulo tlak na svojich spojencov v rámci NATO s cieľom prinútiť ich investovať viac do svojej obrany.

Spojené štáty oficiálne uznávajú de facto britskú správu súostrovia bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán. Ministerstvo zahraničia USA v apríli pre AFP uviedlo, že jeho pozíciou pri týchto ostrovoch ostáva neutralita.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku