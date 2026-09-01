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Trump: USA prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom
Spojené štáty oficiálne uznávajú de facto britskú správu súostrovia bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán.
Autor TASR
Washington 1. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom - odľahlému súostroviu v južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, EFE a AFP.
„Vždy prehodnocujem každú pozíciu. To je len jedna z mnohých,“ odpovedal Trump na otázku, či Spojené štáty prehodnocujú svoju pozíciu k zvrchovanosti nad súostrovím. Šéf Bieleho domu neuviedol, či by to vo výsledku mohlo viesť k zmene postoja k správe Falklandov.
Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenej Javier Milei. Spojené kráľovstvo a Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy vojnu, pri ktorej zomrelo viac ako 900 ľudí. Aj vyše štyridsať rokov po konflikte je napätie medzi oboma krajinami stále vysoké. Argentína označuje súostrovie ako Malvíny.
Potenciálne zmeny v americkej zahraničnej politike boli podľa britského denníka The Telegraph medzi možnosťami, ktoré ministerstvo obrany USA zvažovalo, aby vyvinulo tlak na svojich spojencov v rámci NATO s cieľom prinútiť ich investovať viac do svojej obrany.
Spojené štáty oficiálne uznávajú de facto britskú správu súostrovia bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán. Ministerstvo zahraničia USA v apríli pre AFP uviedlo, že jeho pozíciou pri týchto ostrovoch ostáva neutralita.
„Vždy prehodnocujem každú pozíciu. To je len jedna z mnohých,“ odpovedal Trump na otázku, či Spojené štáty prehodnocujú svoju pozíciu k zvrchovanosti nad súostrovím. Šéf Bieleho domu neuviedol, či by to vo výsledku mohlo viesť k zmene postoja k správe Falklandov.
Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenej Javier Milei. Spojené kráľovstvo a Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy vojnu, pri ktorej zomrelo viac ako 900 ľudí. Aj vyše štyridsať rokov po konflikte je napätie medzi oboma krajinami stále vysoké. Argentína označuje súostrovie ako Malvíny.
Potenciálne zmeny v americkej zahraničnej politike boli podľa britského denníka The Telegraph medzi možnosťami, ktoré ministerstvo obrany USA zvažovalo, aby vyvinulo tlak na svojich spojencov v rámci NATO s cieľom prinútiť ich investovať viac do svojej obrany.
Spojené štáty oficiálne uznávajú de facto britskú správu súostrovia bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán. Ministerstvo zahraničia USA v apríli pre AFP uviedlo, že jeho pozíciou pri týchto ostrovoch ostáva neutralita.