Trump: USA presne vedia, kto je nový vodca Islamského štátu

Washington 2. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty presne vedia, kto je nový vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



"IS má nového vodcu. Vieme presne, kto to je," napísal na Twitteri americký prezident necelý týždeň po tom, čo počas operácie komanda amerických špeciálnych síl na severozápade Sýrie zahynul doterajší vodca Islamského štátu abú Bakr Baghdádí.



Islamský štát vo štvrtok Baghdádího smrť potvrdil a oznámil meno jeho nástupcu, ktorým sa stal abú Ibráhím al-Hášimí al-Kurajší, pričom podľa AFP ide o relatívne neznámu osobu.



Koordinátor boja proti terorizmu amerického ministerstva zahraničných vecí Nathan Sales totiž v súvislosti s al-Hašímím povedal, že USA totožnosť "nového vodcu, jeho úlohu a organizáciu, z ktorej prišiel, skúmajú".



"Budeme túto organizáciu (IS) aj naďalej vystavovať neúprosnému tlaku," povedal na tlačovej konferencii Sales, pričom dodal, že USA Islamský štát zničia bez ohľadu na to, kto bude stáť na jeho čele.



Doterajší vodca IS Baghdádí zahynul minulú nedeľu počas operácie amerických síl na severozápade Sýrie. Podľa prezidenta Trumpa odpálil na sebe samovražednú vestu počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj svoje tri deti.



Operácia sa odohrala pri malej dedine Báríšá v sýrskej severozápadnej provincii Idlib, iba päť kilometrov od sýrsko-tureckej hranice.