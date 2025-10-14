< sekcia Zahraničie
Trump: USA pri brehoch Venezuely zlikvidovali ďalšiu loď pašerákov
Autor TASR
Washington 14. októbra (TASR) — Spojené štáty zničili v medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely ďalšie malé plavidlo, ktoré prevážalo drogy. Pri útoku bolo zabitých šesť „mužských narkoteroristov“. Na svojej platforme Truth Social to v utorok oznámil americký prezident Donald Trump, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.
Trump uviedol, že loď obchodovala s omamnými látkami, bola napojená na „nelegálne narkoteroristické siete“ a nachádzala sa na známej trase využívanej pašerákmi drog. Minister obrany Pete Hegseth útok podľa neho nariadil v utorok ráno.
Trump zverejnil aj videozáznam útoku, na ktorom je vidieť, ako loď zasiahla raketa vypálená zo vzduchu a plavidlo explodovalo.
Ide o piaty oznámený útok amerických ozbrojených síl na pašerákov drog pri pobreží Venezuely. Spolu si vyžiadali najmenej 27 mŕtvych.
Spojené štáty po prvom takomto útoku z 2. septembra vyslali do Karibiku aj vojnové lode. Venezuelský prezident Nicolás Maduro uviedol svoju krajinu do stavu pohotovosti a obvinil Trumpa, že ho chce zvrhnúť.
Konanie Trumpovej vlády vyvolalo nespokojnosť aj v radoch republikánov a demokratov v Kongrese, ktorí žiadajú Biely dom, aby poskytol viac informácií o tom, na akom právnom základe proti pašerákom drog koná. Demokrati tvrdia, že tieto útoky porušujú americké i medzinárodné právo.
Senát minulý týždeň neúspešne hlasoval o rezolúcii, ktorá by Trumpovej administratíve zakazovala vykonávať útoky, pokiaľ ich Kongres výslovne neschváli.
Trump nedávno upovedomil listom Kongres, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s drogovými kartelmi pôsobiacimi v oblasti Karibského mora. Označil ich za teroristické organizácie a rozhodol, že ich konanie predstavuje ozbrojený útok proti Spojeným štátom. Drogové kartely a pašerákov klasifikoval ako „nezákonných bojovníkov“.
