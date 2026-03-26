Trump: USA pripravujú ďalšie žaloby proti Madurovi
Autor TASR
Washington 26. marca (TASR) - Spojené štáty pripravujú ďalšie žaloby voči zosadenému venezuelskému lídrovi Nicolásovi Madurovi, oznámil vo štvrtok počas zasadnutia kabinetu v Bielom dome prezident Donald Trump. Bližšie podrobnosti však neposkytol, informuje TASR podľa stanice BBC a agentúry Reuters.
„Predstavujem si, že prídu aj ďalšie procesy, pretože žalovali ho len za zlomok vecí, ktoré urobil,“ vyhlásil Trump. Označil Madura za „veľmi nebezpečného človeka, ktorý zabil veľa ľudí“.
Americké špeciálne komando zadržalo Madura a jeho manželku počas operácie začiatkom januára a vyviezlo ich z Caracasu do New Yorku, kde čelia obvineniam z narkoterorizmu a ďalších trestných činov. Obaja popierajú všetky body obžaloby.
Vo štvrtok sa v New Yorku koná ďalšie pojednávanie, ktoré sa má zaoberať Madurovou žiadosťou o zastavenie konania, keďže mu USA znemožnili prístup k finančným prostriedkom potrebným na zaplatenie právnikov. Pred budovou súdu sa zhromaždili davy ľudí, rozdelené na priaznivcov a kritikov Madura.
