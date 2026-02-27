< sekcia Zahraničie
Trump: USA s Kubou rokujú o priateľskom prevzatí kontroly nad Havanou
Trumpova vláda uvalila na Kubu ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura, podporovateľa Havany.
Autor TASR
Washington 27. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump navrhol v piatok „priateľské prevzatie kontroly“ nad Kubou, zatiaľ čo medzi Washingtonom a Havanou narastá napätie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trumpova vláda uvalila na Kubu ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura, podporovateľa Havany. To priviedlo ostrovný štát na pokraj ekonomického kolapsu. „Nemajú financie, aktuálne nemajú vlastne nič. Ale rokujú s nami a mohlo by dôjsť k priateľskému prevzatiu kontroly nad Kubou,“ povedal v piatok Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu. „Kubánska vláda s nami komunikuje a majú naozaj veľké problémy,“ povedal.
USA zaviedli obchodné embargo na Kubu krátko po revolúcii Fidela Castra v roku 1959. Vzťahy sa v uplynulých rokoch zlepšili, no od Trumpovho druhého funkčného obdobia sa opäť zhoršili, keďže sa šéf Bieleho domu snaží posilniť vplyv Washingtonu v Latinskej Amerike.
V stredu došlo k prestrelke medzi posádkou motorového člna, ktorý bol registrovaný v Spojených štátoch, a kubánskou pobrežnou strážou. Zahynuli pri tom štyri osoby v člne a šesť príslušníkov stráže utrpelo zranenia. Na americkom plavidle sa našli zápalné fľaše, útočné pušky, ručné zbrane a ďalšie vojenské vybavenie. Podľa ministerstva vnútra sa narušitelia „pokúšali infiltrovať do krajiny, aby podnikli teroristický čin“.
Havana tvrdí, že na člne sa nachádzalo desať Kubáncov žijúcich v USA. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že Washington sa nepodieľal na útoku a po vyšetrovaní incidentu poskytne „adekvátnu odpoveď“.
