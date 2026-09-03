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Trump: USA sú pripravené udrieť na Irán znova

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

V uplynulých dňoch došlo k eskalácii medzi USA a Iránom, pričom najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu.

Autor TASR
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Washington 3. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať "príliš dlho". Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.

Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov islamskej republiky.

"Zničili sme všetko nové zariadenie, ktoré sa snažili vybudovať popri Hormuzskom prielive - niečo obranné, niečo útočné," uviedol Trump. "Minulú noc to bol veľmi ťažký útok a sme pripravení uskutočniť ďalší, kedykoľvek budeme chcieť," vyhlásil.

V uplynulých dňoch došlo k eskalácii medzi USA a Iránom, pričom najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu, ako aj provincie na západe, juhozápade a juhu krajiny. Podľa tamojších úradov si vyžiadali najmenej 19 životov.
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