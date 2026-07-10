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Trump: USA súhlasili s rokovaniami s Iránom, prímerie sa však skončilo
Obe strany tento týždeň obnovili vzájomné útoky, ktoré vyvolali obavy z návratu k vojne.
Autor TASR
Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty súhlasili s pokračovaním v rokovaniach s Iránom, zároveň však zopakoval, že prímerie medzi oboma krajinami sa skončilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Irán nás požiadal, aby sme pokračovali v ‚rokovaniach‘. Súhlasili sme s tým, ale Spojené štáty im dali jasne najavo, že prímerie sa SKONČILO!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Šéf Bieleho domu už v stredu v Ankare počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) vyhlásil, že prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo a vyjednávanie s predstaviteľmi islamskej republiky označil za stratu času, pričom ich nazval „odpadom“ a „chorými ľuďmi“.
Prezident tiež uviedol, že bude hovoriť s vyjednávačmi USA Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, ktorí rokovali s Iráncami. Trval však na tom, že je na Teheráne, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu.
Obe strany tento týždeň obnovili vzájomné útoky, ktoré vyvolali obavy z návratu k vojne.
„Irán nás požiadal, aby sme pokračovali v ‚rokovaniach‘. Súhlasili sme s tým, ale Spojené štáty im dali jasne najavo, že prímerie sa SKONČILO!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Šéf Bieleho domu už v stredu v Ankare počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) vyhlásil, že prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo a vyjednávanie s predstaviteľmi islamskej republiky označil za stratu času, pričom ich nazval „odpadom“ a „chorými ľuďmi“.
Prezident tiež uviedol, že bude hovoriť s vyjednávačmi USA Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, ktorí rokovali s Iráncami. Trval však na tom, že je na Teheráne, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu.
Obe strany tento týždeň obnovili vzájomné útoky, ktoré vyvolali obavy z návratu k vojne.