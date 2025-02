Trump: USA ukončujú spoluprácu s Radou OSN pre ľudské práva

Washington 5. februára (TASR) - Spojené štáty ukončia spoluprácu s Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC), prestanú podporovať Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) a prehodnotia svoje pôsobenie v Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Vyplýva to z výkonného nariadenia, ktoré v utorok podpísal americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



K zákazu financovania UNRWA Trump pristúpil v deň, keď je izraelský premiér Benjamin Netanjahu návšteve vo Washingtone. Netanjahu viní UNRWA z protiizraelských postojov a jej zamestnancov aj z účasti na "teroristických činoch", približuje agentúra Reuters.



Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia rozhodol v roku 2018 o vystúpení USA zo 47-člennej UNHRC. Za administratívy bývalého amerického prezidenta Joea Bidena do nej opäť vstúpili; členskou krajinou boli v rokoch 2022 až 2024. Od vtedy, ako im 31. decembra 2024 vypršal mandát, majú v tomto orgáne štatút pozorovateľa, približuje AFP.



Trump takisto v minulosti obmedzil finančné prostriedky pre UNRWA, pričom spochybnil jej prínos. Biden tento krok zvrátil a za jeho vlády boli USA najväčším darcom UNRWA. V januári 2024 však financovanie opäť pozastavil po tom, čo Izrael obvinil niekoľkých zamestnancov tejto agentúry z účasti na útoku palestínskych militantov zo 7. októbra 2023.



Trump po svojom návrate do Bieleho domu už skôr nariadil, aby USA vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a odstúpili od Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Zároveň na 90 dní od svojej inaugurácie zo 20. januára prikázal pozastaviť všetku zahraničnú pomoc poskytovanú Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (USAID).