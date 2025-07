Trump: USA uvalia 15% clo na tovar dovážaný z Južnej Kórey

Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Spojené štáty uvalia 15-percentné clo na dovoz tovaru z Južnej Kórey v rámci dohody medzi oboma krajinami. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a Jonhap.



„S potešením oznamujem, že Spojené štáty americké sa dohodli na úplnej a kompletnej obchodnej dohode s Kóreou,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social. Agentúra AFP pripomína, že Trump predtým Južnej Kórei hrozil dovozným clom vo výške 25 %.



V rámci dohody by Južná Kórea mala v Spojených štátoch tiež investovať 350 miliárd dolárov (303,6 miliardy eur) do projektov vybraných Trumpom a nakúpiť skvapalnený zemný plyn a ďalšie energetické produkty za 100 miliárd dolárov (86,8 miliardy eur), doplnil americký prezident.



Podľa Reuters nie je zatiaľ jasné, ako budú tieto investície štruktúrované ani v akom časovom horizonte realizované.



Americký prezident tiež ozrejmil, že Soul bude na svoje trhy prijímať americké výrobky vrátane osobných a nákladných automobilov a poľnohospodárskych výrobkov, pričom neuvalí na ne žiadne dovozné clá.



Trump dodal, že východoázijská krajina okrem spomínanej čiastky investuje v USA ďalšiu nešpecifikovanú „veľkú sumu peňazí“. „Táto suma bude oznámená v nasledujúcich dvoch týždňoch, keď juhokórejský prezident I Če-mjong príde do Bieleho domu na bilaterálne stretnutie.“



Pôjde pritom o ich prvé stretnutie od nástupu juhokórejského prezidenta do funkcie v júni tohto roka. Vo vyhlásení na sociálnej sieti Facebook označil I Če-mjong dosiahnutú dohodu za prvú veľkú obchodnú výzvu jeho administratívy.



„Prostredníctvom tejto dohody vláda odstránila neistotu týkajúcu sa podmienok vývozu a zabezpečila, že americké clá na náš vývoz sú buď nižšie, alebo rovnaké ako clá uvalené na našich hlavných obchodných konkurentov.“ Dohoda podľa neho tiež predstavuje juhokórejské snahy posilniť konkurencieschopnosť svojich firiem na americkom trhu.



(1 EUR = 1,1527 USD)