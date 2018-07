Trump: USA už nie sú terčom Ruska

Šéf Bieleho domu je pod najnovšou paľbou kritiky od pondelkového stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách.

Washington 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v stredu presvedčenie, že Spojené štáty už nie sú terčom Ruskej federácie.



"Nie", odpovedal Trump podľa agentúry AP v závere schôdzky svojho kabinetu na novinársku otázku, či sú USA ešte stále terčom Ruska.



Ako poznamenala AP, šéf amerických tajných služieb Dan Coats pritom minulý týždeň konštatoval, že výstražné svetlá pre kybernetické hrozby voči USA "blikajú na červeno" podobne ako "blikali na červeno" pred útokmi z 11. septembra 2001.



Šéf Bieleho domu je pod najnovšou paľbou kritiky od pondelkového stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách. Na spoločnej tlačovej konferencii totiž Trump uviedol, že nevidí dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



V utorok Trump už v Bielom dome vyhlásil, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb. Taktiež zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do volieb. Napriek všetkému poznamenal, že vzťahy medzi USA a Ruskom sa výrazne zlepšili.