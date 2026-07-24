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Trump: USA vyšetria obchodné praktiky EÚ pre pokuty technofirmám
Dôvodom sú podľa neho pokuty, ktoré Brusel uvalil na amerických technologických gigantov.
Autor TASR,aktualizované
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Washington 24. júla (TASR) - Spojené štáty okamžite začnú vyšetrovanie obchodných praktík Európskej únie, oznámil v piatok americký prezident Donald Trump. Dôvodom sú podľa neho pokuty, ktoré Brusel uvalil na amerických technologických gigantov. Je to nezákonné a neetické a EÚ za to zaplatí veľmi vysokú cenu, vyhlásil Trump a pohrozil Únii vysokými clami. Informuje o tom TASR.
Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že uložila dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur americkej spoločnosti Google za to, že podľa nej porušila pravidlá nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA). EK firme vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search a obmedzenia, ktoré bránia vývojárom aplikácií voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play.
„Európska únia to robí už zase a ako zvyčajne sa zameriava priamo na SKVELÉ americké spoločnosti!“ napísal Trump v príspevku a uviedol, že Európsku úniu pred takýmto konaním neustále varuje. Spojené štáty podľa neho nie sú pre Európu žiadnou „pokladničkou“ a bezodkladne spustia vyšetrovanie „praktík 'OKRÁDANIA' amerických spoločností a v konečnom dôsledku aj amerických daňových poplatníkov“.
Šéf Bieleho domu v príspevku tvrdil, že pokuty, ktoré uložila EÚ, budú zrušené a že na Úniu bude čo najskôr uvalené „značné clo“.
Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer už vo štvrtok varoval, že uloženie pokuty spoločnosti Google by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Spojenými štátmi.
Washington už v minulosti kritizoval reguláciu digitálnych platforiem zo strany EÚ. Trumpova administratíva dlhodobo tvrdí, že pravidlá, ako je DMA či nariadenie o digitálnych službách (DSA), môžu nepriaznivo zasahovať do podnikania amerických technologických spoločností.
Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že uložila dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur americkej spoločnosti Google za to, že podľa nej porušila pravidlá nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA). EK firme vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search a obmedzenia, ktoré bránia vývojárom aplikácií voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play.
„Európska únia to robí už zase a ako zvyčajne sa zameriava priamo na SKVELÉ americké spoločnosti!“ napísal Trump v príspevku a uviedol, že Európsku úniu pred takýmto konaním neustále varuje. Spojené štáty podľa neho nie sú pre Európu žiadnou „pokladničkou“ a bezodkladne spustia vyšetrovanie „praktík 'OKRÁDANIA' amerických spoločností a v konečnom dôsledku aj amerických daňových poplatníkov“.
Šéf Bieleho domu v príspevku tvrdil, že pokuty, ktoré uložila EÚ, budú zrušené a že na Úniu bude čo najskôr uvalené „značné clo“.
Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer už vo štvrtok varoval, že uloženie pokuty spoločnosti Google by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Spojenými štátmi.
Washington už v minulosti kritizoval reguláciu digitálnych platforiem zo strany EÚ. Trumpova administratíva dlhodobo tvrdí, že pravidlá, ako je DMA či nariadenie o digitálnych službách (DSA), môžu nepriaznivo zasahovať do podnikania amerických technologických spoločností.