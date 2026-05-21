Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
Trump: USA vyšlú do Poľska 5000 amerických vojakov

Prezident Donald Trump sa vo štvrtok 21. mája 2026 vo Washingtone zúčastňuje podujatia o uvoľnení federálneho pravidla o chladivách v Oválnej pracovni Bieleho domu. Foto: TASR/AP

Washington 21. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov. Nebolo však jasné, či mal na mysli pôvodne plánované nasadenie, ktoré USA odložili v rámci tlaku na Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
