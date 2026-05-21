Trump: USA vyšlú do Poľska 5000 amerických vojakov
TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Autor TASR
Washington 21. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov. Nebolo však jasné, či mal na mysli pôvodne plánované nasadenie, ktoré USA odložili v rámci tlaku na Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
