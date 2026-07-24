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Trump: USA využijú iránske aktíva na úhradu škôd spôsobených lodiam
Šéf Bieleho domu dodal, že tieto škody môžu byť značné, napriek tomu ide o spoľahlivé a primerané riešenie.
Autor TASR
Washington 24. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty budú využívať zmrazené iránske aktíva na úhradu škôd na lodiach a náklade spôsobených útokmi v Perzskom zálive a jeho okolí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social.
„Nech toto vyhlásenie až do odvolania slúži ako potvrdenie, že od tohto momentu budú všetky škody spôsobené lodiam, nákladu a čomukoľvek s tým súvisiacemu hradené z iránskych finančných prostriedkov, ktoré Spojené štáty držia a kontrolujú,“ napísal Trump.
Šéf Bieleho domu dodal, že tieto škody môžu byť značné, napriek tomu ide o spoľahlivé a primerané riešenie.
USA a Irán 17. júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode. Trump však 9. júla vyhlásil prímerie za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive. USA a Irán odvtedy pokračujú vo vzájomných útokoch, pričom americká armáda v noci na štvrtok útočila už 12. noc po sebe.
Americký prezident vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán.
„Nech toto vyhlásenie až do odvolania slúži ako potvrdenie, že od tohto momentu budú všetky škody spôsobené lodiam, nákladu a čomukoľvek s tým súvisiacemu hradené z iránskych finančných prostriedkov, ktoré Spojené štáty držia a kontrolujú,“ napísal Trump.
Šéf Bieleho domu dodal, že tieto škody môžu byť značné, napriek tomu ide o spoľahlivé a primerané riešenie.
USA a Irán 17. júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode. Trump však 9. júla vyhlásil prímerie za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive. USA a Irán odvtedy pokračujú vo vzájomných útokoch, pričom americká armáda v noci na štvrtok útočila už 12. noc po sebe.
Americký prezident vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán.