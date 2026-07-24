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Trump: USA využijú iránske aktíva na úhradu škôd spôsobených lodiam

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Šéf Bieleho domu dodal, že tieto škody môžu byť značné, napriek tomu ide o spoľahlivé a primerané riešenie.

Autor TASR
Washington 24. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty budú využívať zmrazené iránske aktíva na úhradu škôd na lodiach a náklade spôsobených útokmi v Perzskom zálive a jeho okolí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social.

„Nech toto vyhlásenie až do odvolania slúži ako potvrdenie, že od tohto momentu budú všetky škody spôsobené lodiam, nákladu a čomukoľvek s tým súvisiacemu hradené z iránskych finančných prostriedkov, ktoré Spojené štáty držia a kontrolujú,“ napísal Trump.

Šéf Bieleho domu dodal, že tieto škody môžu byť značné, napriek tomu ide o spoľahlivé a primerané riešenie.

USA a Irán 17. júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode. Trump však 9. júla vyhlásil prímerie za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive. USA a Irán odvtedy pokračujú vo vzájomných útokoch, pričom americká armáda v noci na štvrtok útočila už 12. noc po sebe.

Americký prezident vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán.
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