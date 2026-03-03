< sekcia Zahraničie
Trump: USA začnú čo najskôr eskortovať ropné tankery cez Hormuz
V dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili sobotňajšie americké a izraelské údery na Irán, prudko vzrástli ceny ropy na svetových trhoch.
Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok večer stredoeurópskeho času oznámil, že americké námorníctvo začne čo najskôr v prípade potreby sprevádzať ropné tankery cez Hormuzský prieliv. Spojené štáty podľa neho v každom prípade zaručia voľný tok energetických surovín do celého sveta, napísal na svojej sieti Truth Social, informuje TASR.
Trump oznámil, že s okamžitou platnosťou nariadil vládnej agentúre pre rozvojové financovanie (DFC), aby „za veľmi rozumnú cenu poskytovala poistenie politických rizík a záruky finančnej bezpečnosti“ pre všetok námorný obchod, najmä v oblasti energetiky, prechádzajúci cez Perzský záliv. „Táto služba bude k dispozícii všetkým lodným dopravcom,“ uviedol.
Plavba cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, sa od víkendu prakticky zastavila. Iránske Revolučné gardy v pondelok varovali, že podpália každú loď, ktorá sa tadiaľ pokúsi preplaviť.
Teherán ale prieliv oficiálne neuzavrel a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uistil, že to ani nemá v úmysle. Cez túto úzku vodnú cestu medzi Iránom a Ománom sa za bežnej prevádzky prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.
Trump v utorok novinárom povedal, že Američania možno budú musieť určitý čas znášať vyššie ceny ropy. „Ale hneď, ako sa to skončí, ceny podľa mňa klesnú nižšie ako, ako boli predtým,“ vyhlásil podľa agentúry Reuters.
Ešte pred oznámením amerického prezidenta začali prepravné spoločnosti a poisťovne nanovo posudzovať, aké riziko im hrozí na Blízkom východe pre pokračujúcu vojnu. V jej dôsledku sa výrazne zvýšili poplatky za poistenie a niektorí poskytovali tieto služby obmedzili alebo sa úplne stiahli, píše Reuters. Dopravcovia zase plavby odkladajú alebo hľadajú bezpečnejšie alternatívne trasy.
