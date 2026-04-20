Trump: USA zaistili iránsku loď snažiacu sa prekonať americkú blokádu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Irán považuje blokádu za porušenie dohody o prímerí.

Autor TASR
Washington 20. apríla (TASR) - Americké sily zasiahli a prevzali plnú kontrolu nad nákladnou loďou plaviacou sa pod iránskou vlajkou v Ománskom zálive, oznámil v nedeľu prezident USA Donald Trump. Podľa neho sa plavidlo pokúsilo prekonať americkú blokádu v okolí iránskych prístavov, informuje TASR podľa stanice Sky News.

„Iránska posádka odmietla poslúchnuť, preto ju naše námorníctvo zastavilo na mieste zásahom do strojovne,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Americká armáda už predtým varovala, že akékoľvek lode pokúšajúce sa prekonať blokádu budú zadržané a zabavené. Irán sa k incidentu zatiaľ nevyjadril.

Teherán v piatok oznámil opätovné sprístupnenie Hormuzského prielivu, toto rozhodnutie však v sobotu zrušil po vyhlásení Trumpa, že Spojené štáty budú pokračovať v námornej blokáde iránskych prístavov až do uzavretia mierovej dohody. Irán považuje blokádu za porušenie dohody o prímerí.
