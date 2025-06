Trump: USA zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia

Washington 22. júna (TASR) - Spojené štáty zaútočili bombami na tri jadrové zariadenia v Iráne vo Fordo, Natanz a Isfaháne. Oznámil to americký prezident Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social, pričom útok označil za „veľmi úspešný“, informuje TASR. USA sa tak pridali k Izraelu, ktorý na Irán útočí už vyše týždeň, pričom ten údery opätuje, komentuje agentúra AP



„Dokončili sme náš veľmi úspešný útok na tri jadrové zariadenia v Iráne vrátane Fordo, Natanz a Isfaháne,“ napísal Trump. „Na hlavný objekt, Fordo, bol zhodený plný náklad BÔMB,“ dodal s tým, že všetky lietadlá, ktoré sa na útoku zúčastnili bezpečne opustili iránsky vzdušný priestor a sú na ceste domov.



„Gratulujeme našim skvelým americkým bojovníkom. Na svete neexistuje iná armáda, ktorá by toto dokázala. TERAZ JE ČAS NA MIER!“ dodal vo svojom príspevku americký prezident.



Trump predtým zvolal na sobotní večer v Bielom dome zasadenie Bezpečnostnej rady USA, rokovať mala práve o prípadnom vstupe USA do konfliktu voči Iránu. Agentúra AP pripomína, že k priamemu zapojeniu USA prichádza po viac ako týždni útokov Izraelu na Irán, ktoré ten spustil 13. júna. Teherán odvtedy údery opätuje.



Trump medzičasom oznámil, že o 04.00 SELČ vystúpi v súvislosti s útokmi s tzv. prejavom k národu.