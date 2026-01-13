< sekcia Zahraničie
Trump: USA zavádzajú 25 % clá na krajiny, ktoré obchodujú s Iránom
Hlavnými obchodnými partnermi Iránu sú podľa databázy Trading Economics Čína, Turecko, Spojené arabské emiráty a Irak.
Washington 13. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Spojené štáty zavedú 25-percentné clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom. Tento svoj krok Trump oznámil na svojej platforme Truth Social, informovala agentúra DPA, píše TASR.
„S okamžitou platnosťou bude každá krajina, ktorá obchoduje s Iránskou islamskou republikou, platiť clo vo výške 25 percent na akýkoľvek a všetok obchod so Spojenými štátmi americkými. Toto nariadenie je konečné a záväzné,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Oznámenie o zavedení ciel prichádza v čase, keď Trump zvažuje možné vojenské kroky proti Teheránu v súvislosti s protivládnymi protestmi, ktoré v Iráne vypukli koncom roku 2025.
„Letecké údery by boli jednou z mnohých, mnohých možností, ktoré sú na stole,“ uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Zároveň však uviedla, že Irán má otvorený aj diplomatický kanál s osobitným vyslancom prezidenta Trumpa Steveom Witkoffom. Dodala, že Irán v súkromnej komunikácii používa „výrazne odlišný tón“ než vo svojich verejných vyhláseniach.
Súčasné protesty v iráne sú najväčšie od demonštrácií z prelomu rokov 2022 a 2023, ktoré vyvolala smrť mladej Iránky Mahsy Amíníovej v policajnej cele. Začali sa 28. decembra 2025, keď obchodníci protestovali v Teheráne kvôli prudkému poklesu kurzu iránskeho rialu. Postupne sa k nim pridali študenti a ďalšie skupiny obyvateľstva. Nepokoje sa rozšírili do väčšiny veľkých miest.
Iránska vláda označuje demonštrantov za výtržníkov a teroristov a z organizovania nepokojov obvinila Izrael a USA.
Podľa mimovládnej organizácie si represie proti protestom v Iráne vyžiadali viac ako 600 obetí.
Časť Iráncov na pripojenie k internetu využíva Starlink
Napriek celoštátnemu výpadku internetu časť Iráncov naďalej používa družicovú internetovú službu Starlink amerického miliardára Elona Muska. Pre agentúru Reuters to uviedli tri osoby žijúce v Iráne. Ide o ďalší príklad využívania služby Starlink v situáciách, keď úrady v geopoliticky citlivých oblastiach obmedzujú prístup občanov k internetu a sociálnym sieťam, napísal v pondelok denník The Guardian.
Iránske bezpečnostné zložky v uplynulých dňoch na pokyn úradov zasiahli proti celoštátnym protestom, pričom medzi uplatnenými opatreniami bolo aj takmer úplné odstavenie internetových služieb poskytovaných prostredníctvom optických káblov a mobilných vysielačov.
Starlink, ktorý poskytuje pripojenie z tisícov družíc umiestnených na nízkej obežnej dráhe Zeme, však v niektorých častiach Iránu naďalej funguje, hoci ho tamojšie úrady zakázali, uviedli pre Reuters tri osoby používajúce túto službu priamo v krajine.
Jeden z respondentov zo západného Iránu pre Reuters uviedol, že pozná desiatky ľudí využívajúcich Starlink. Dodal, že používatelia internetu v pohraničných mestách a obciach boli výpadkami v sieti vo veľkej miere nedotknutí.
Zakladateľ skupiny na monitorovanie internetu NetBlocks Alp Toker uviedol, že od ľudí v regióne dostal informácie o tom, že v Iráne stále existuje určitý prístup k Starlinku, hoci služba je obmedzená. „Je to nespoľahlivé, ale stále funkčné,“ doplnil.
Hoci nie je jasné, akým spôsobom je služba Starlink v Iráne narúšaná, niektorí odborníci sa domnievajú, že by k tomu mohlo dochádzať prostredníctvom rušenia terminálov Starlink, ktoré by prehlušilo ich schopnosť prijímať signál z družíc.
Spoločnosť Starlink, ktorá je súčasťou súkromnej americkej firmy SpaceX, na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie nereagovala. Iránske úrady sa v pondelok nepodarilo kontaktovať pre výpadky telefónnych a internetových služieb.
Nepokoje v Iráne vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu miestnej meny rial, čo vyvolalo podobné protesty aj v iných mestách. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom postupujú tvrdo - podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) majú protesty už najmenej 648 obetí. Ich skutočný počet obetí pritom môže byť ešte vyšší.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok oznámil, že nemecká vláda sa bude usilovať o zaradenie iránskeho vedenia na sankčný zoznam EÚ v kategórii režimov podporujúcich terorizmus. Ako informovala agentúra DPA, Wadephul to uviedol po stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom vo Washingtone.
Vzhľadom na to, že EÚ k takémuto kroku doteraz ešte nikdy nepristúpila, pretože si to vyžaduje jednomyseľnosť pri hlasovaní, Wadephul vyzval členské štáty, aby túto otázku prehodnotili vzhľadom na násilné zásahy proti demonštrantom v Iráne.
Súčasné vedenie v Iráne označil Wadephul za „režim nespravodlivosti“ a bez legitimity, ktorý proti vlastnému obyvateľstvu používa metódy porušujúce „všetky pravidlá ľudskosti“. Podľa Wadephula medzinárodné spoločenstvo musí jasne dať najavo, že je solidárne s iránskym ľudom.
Dodal, že s Rubiom sa zhodli v hodnotení súčasnej situácie v Iráne a dohodli sa, že Nemecko a USA budú pracovať na spoločnom vyhlásení krajín G7 k Iránu.
Na otázku o možnej vojenskej intervencii USA v Iráne Wadephul odpovedal, že je na prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve, aby oznámili, či a kedy budú prijaté konkrétne opatrenia.
Podľa DPA Wadephul bagatelizoval aj riziko útoku USA na Grónsko. Po rokovaniach s Rubiom uviedol: „Nemám žiadne náznaky, že by sa to vážne zvažovalo… Skôr verím, že existuje spoločný záujem riešiť bezpečnostné otázky v arktickej oblasti, a že by sme to mali urobiť a aj urobíme.“
Wadephulova návšteva vo Washingtone sa koná krátko pred tohtotýždňovými rokovaniami Rubia s najvyššími diplomatmi Dánska a Grónska, ktoré je autonómnym územím Dánska.
Trump v posledných dňoch vyhlásil, že Spojené štáty si Grónsko vezmú „tak či onak“, a dodal, že to môže urobiť „ľahkým alebo ťažším spôsobom“. Grónska vláda v pondelok zopakovala, že prevzatie svojho územia Spojenými štátmi neakceptuje za žiadnych okolností.
