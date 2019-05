Trump: USA zavedú na tovar z Mexika 5 % clo za neriešenie migrácie

Oznámenie šéfa Bieleho domu prišlo krátko po tom, ako americká pohraničná stráž v texaskom meste El Paso zadržala dosiaľ najväčšiu jednotlivú skupinu migrantov - 1036 ľudí.

Washington 31. mája (TASR) - Spojené štáty s platnosťou od 10. júna uvalia päťpercentnú colnú tarifu na všetok tovar z Mexika. Ide o opatrenie, ktoré bude platiť dovtedy, kým neprestanú "ilegálni migranti" prichádzať cez mexické územie do USA, vyhlásil vo štvrtok podľa tlačovej agentúry AFP americký prezident Donald Trump.



"Desiateho júna začnú Spojené štáty uplatňovať päťpercentné clo na všetok tovar prichádzajúci do našej krajiny z Mexika, a to dovtedy, kým neprestanú prúdiť cez Mexiko do našej krajiny ilegálni migranti. Táto tarifa sa bude postupne zvyšovať, pokiaľ problém s imigráciou nebude vyriešený. Až potom túto colnú tarifu stiahneme," napísal Trump na Twitteri.



Oznámenie šéfa Bieleho domu prišlo krátko po tom, ako americká pohraničná stráž v texaskom meste El Paso zadržala dosiaľ najväčšiu jednotlivú skupinu migrantov - 1036 ľudí. Skupina v skorých ranných hodinách v stredu miestneho času prekročila rieku Rio Grande z mexického mesta Ciudad Juárez.



Väčšina migrantov prúdiacich cez mexické územie do USA uteká pred chudobou a násilím panujúcim v krajinách stredoamerického regiónu so zámerom požiadať v Spojených štátoch o azyl.



"Pasívna spolupráca Mexika umožňujúca tento masový prílev predstavuje mimoriadne ohrozenie národnej bezpečnosti a ekonomiky Spojených štátov. Mexiko má však silné imigračné zákony a mohlo by ľahko zastaviť tok migrantov a vracať ich do domovských krajín. Mexiko by zároveň mohlo rýchlo a ľahko zabrániť tomu, aby ilegálni migranti prechádzali cez jeho južné hranice s Guatemalou," uviedol Biely dom vo vyhlásení.



Trumpove najnovšie plány ostro skritizoval vysoko postavený mexický diplomat Jesús Seade. "Ak dôjde k realizácii tejto vyhrážky, bude to veľmi závažné a budeme nútení rázne odpovedať," vyhlásil na tlačovej konferencii námestník mexického ministra zahraničných vecí pre severoamerické záležitosti.



V Mexiku, ktoré podľa AFP vyváža do Spojených štátov 80 percent svojho tovaru, sa Trumpova informácia o zavedení colnej tarify stretla s celkovým pobúrením a prekvapením obyvateľstva.