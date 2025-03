Trump: USA zavedú od utorka clá na tovar z Mexika, Kanady i Číny

Washington 3. marca (TASR) - Spojené štáty zavedú od utorka (4. 3.) clá vo výške 25 percent na dovoz tovaru z Mexika a Kanady a zvýšia na 20 percent clá na import z Číny, potvrdil v pondelok americký prezident Donald Trump. Cieľom je podľa neho prinútiť tieto krajiny, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti pašovaniu drogy fentanyl do USA. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Trump chcel uvaliť 25-percentné dovozné clá na všetok tovar z Kanady a Mexika už od 1. februára, no po rokovaní s lídrami týchto krajín účinnosť ciel odložil o približne mesiac.



Teraz však tvrdí, že Mexiku ani Kanade nezostal už žiaden manévrovací priestor na to, aby sa týmto opatreniam vyhli. Dlhodobo ich pritom obviňuje, že nerobia dosť v boji proti nelegálnej migrácii a pašovaniu fentanylu na svojich hraniciach s USA.



"Zajtra - clá 25 percent na Kanadu a 25 percent na Mexiko. A tým sa to začne," povedal v pondelok Trump novinárom v Rooseveltovej sieni Bieleho domu.



Po jeho vyjadrení došlo podľa AP k prudkému prepadu na amerických akciových trhoch, americký dolár však zaznamenal prudký rast - najmä voči kanadskému doláru a mexickému pesu.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová už predtým povedala, že jej krajina je pripravená na prípad, že Spojené štáty pristúpia k zavedeniu rozsiahlych ciel.



Vo februári vstúpili do platnosti americké clá vo výške desať percent nad rámec už existujúcich ciel na dovoz z Číny. Americký prezident v pondelok potvrdil, že USA ich zvýšia o ďalších desať percentuálnych bodov na 20 percent.