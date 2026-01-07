< sekcia Zahraničie
Trump: USA získajú od Venezuely 30 až 50 miliónov barelov ropy
Šéf Bieleho domu tvrdí, že požiadal amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, aby okamžite vykonal tento plán.
Autor TASR
Washington 7. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že „dočasné úrady“ vo Venezuele „odovzdajú“ Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej, sankcionovanej ropy. Výnosy z jej predaja bude kontrolovať samotný Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social.
„Táto ropa sa bude predávať za svoju trhovú cenu a peniaze budem kontrolovať ja, prezident Spojených štátov amerických, aby sa zabezpečilo, že budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov!“ napísal Trump.
Šéf Bieleho domu tvrdí, že požiadal amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, aby okamžite vykonal tento plán. „Ropa bude prevážaná zásobovacími loďami a priamo dovezená na vykladacie plošiny v Spojených štátoch,“ dodal.
Biely dom v piatok organizuje stretnutie s predstaviteľmi ropných spoločností o Venezuele, informuje AP s odvolaním na osobu oboznámenú s týmto plánovaným stretnutím.
Agentúra Reuters s odvolaním na päť zdrojov v utorok informovala, že venezuelskí a americkí predstavitelia diskutujú o exporte venezuelskej ropy do rafinérií v Spojených štátov.
Trumpove oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Toho Trump obviňuje z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.
USA ešte v decembri uvalili námornú blokádu sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely.
