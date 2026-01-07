Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Zahraničie

Trump: USA získajú od Venezuely 30 až 50 miliónov barelov ropy

.
Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Šéf Bieleho domu tvrdí, že požiadal amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, aby okamžite vykonal tento plán.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 7. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že „dočasné úrady“ vo Venezuele „odovzdajú“ Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej, sankcionovanej ropy. Výnosy z jej predaja bude kontrolovať samotný Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social.

„Táto ropa sa bude predávať za svoju trhovú cenu a peniaze budem kontrolovať ja, prezident Spojených štátov amerických, aby sa zabezpečilo, že budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov!“ napísal Trump.

Šéf Bieleho domu tvrdí, že požiadal amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, aby okamžite vykonal tento plán. „Ropa bude prevážaná zásobovacími loďami a priamo dovezená na vykladacie plošiny v Spojených štátoch,“ dodal.

Biely dom v piatok organizuje stretnutie s predstaviteľmi ropných spoločností o Venezuele, informuje AP s odvolaním na osobu oboznámenú s týmto plánovaným stretnutím.

Agentúra Reuters s odvolaním na päť zdrojov v utorok informovala, že venezuelskí a americkí predstavitelia diskutujú o exporte venezuelskej ropy do rafinérií v Spojených štátov.

Trumpove oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Toho Trump obviňuje z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.

USA ešte v decembri uvalili námornú blokádu sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny