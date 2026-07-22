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Trump: USA zničia elektráreň v Iráne, keď zaútočí na loď v Hormuze
Americká armáda vykonala v noci na stredu ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už jedenásty deň po sebe.
Autor TASR
Washington 22. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil, že Spojené štáty odteraz zničia jeden most alebo elektráreň v Iráne vždy, keď Teherán spustí paľbu na loď v Hormuzskom prielive. Trump to uviedol na sieti Truth Social, informuje TASR.
„Odteraz vždy, keď Iránska islamská republika vystrelí na loď v Hormuzskom prielive – či už raketou, dronom alebo akýmkoľvek iným prostriedkom alebo zbraňou –, Spojené štáty zbombardujú a zničia JEDEN MOST ALEBO ELEKTRÁREŇ vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hlavného mesta Teherán alebo priamo v ňom,“ varoval Trump v príspevku.
Americká armáda vykonala v noci na stredu ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už jedenásty deň po sebe. Štátne médiá hlásili viaceré výbuchy aj z Teheránu, nad ktorým prvýkrát od obnovenia útokov aktivovali protivzdušnú obranu.
Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) na sieti X po najnovšej vlne úderov na Irán vyhlásilo, že Teherán za posledné tri mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel plaviacich sa cez Hormuzský prieliv, čím „ohrozil stovky nevinných námorníkov a narušil slobodu plavby“.
Irán sa opakovane snaží presadiť, aby Hormuzský prieliv ovládal on sám a Omán ako krajiny, ktoré ležia na opačných brehoch strategickej úžiny širokej asi 30 kilometrov. Teherán zároveň odmieta, aby lode v Hormuzskom prielive používali iný koridor než ten vedúci cez jeho vody.
Pred vojnou na Blízkom východe, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán koncom februára, prechádzala prielivom pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
„Odteraz vždy, keď Iránska islamská republika vystrelí na loď v Hormuzskom prielive – či už raketou, dronom alebo akýmkoľvek iným prostriedkom alebo zbraňou –, Spojené štáty zbombardujú a zničia JEDEN MOST ALEBO ELEKTRÁREŇ vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hlavného mesta Teherán alebo priamo v ňom,“ varoval Trump v príspevku.
Americká armáda vykonala v noci na stredu ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už jedenásty deň po sebe. Štátne médiá hlásili viaceré výbuchy aj z Teheránu, nad ktorým prvýkrát od obnovenia útokov aktivovali protivzdušnú obranu.
Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) na sieti X po najnovšej vlne úderov na Irán vyhlásilo, že Teherán za posledné tri mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel plaviacich sa cez Hormuzský prieliv, čím „ohrozil stovky nevinných námorníkov a narušil slobodu plavby“.
Irán sa opakovane snaží presadiť, aby Hormuzský prieliv ovládal on sám a Omán ako krajiny, ktoré ležia na opačných brehoch strategickej úžiny širokej asi 30 kilometrov. Teherán zároveň odmieta, aby lode v Hormuzskom prielive používali iný koridor než ten vedúci cez jeho vody.
Pred vojnou na Blízkom východe, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán koncom februára, prechádzala prielivom pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.