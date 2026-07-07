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Trump: USA zvážia možný predaj stíhačiek F-35 Turecku

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Na snímke americký prezident Donald Trump počas uvítacieho ceremoniálu na summite NATO v utorok 7. júla 2026 v Ankare. Foto: TASR/AP

USA vylúčili Turecko z tohto programu po tom, čo v roku 2019 kúpilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Kongres USA vtedy tiež zakázal predaj F-35 Ankare.

Autor TASR
Ankara 7. júla (TASR) - Spojené štáty zvážia možný predaj stíhačiek F-35 Turecku, oznámil v utorok americký prezident Donald Trump pri príchode do Ankary, kde sa zúčastní na summite NATO. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Denník The New York Times už v pondelok napísal, že Trump pravdepodobne oznámi tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, že Ankara sa môže opäť zapojiť do programu vývoja a nákupu stíhačiek F-35 s technológiou stealth.

USA vylúčili Turecko z tohto programu po tom, čo v roku 2019 kúpilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Kongres USA vtedy tiež zakázal predaj F-35 Ankare.

Trump v utorok po boku Erdogana oznámil, že čoskoro rozhodne o tom, či predá moderné stíhacie lietadlá Turecku. „To je rozhodnutie, ktoré urobíme. Je to skvelé lietadlo, zďaleka najlepšie, a určite to vezmeme do úvahy,“ povedal s tým, že vzťahy USA s Turecko sú v súčasnosti lepšie ako v minulosti.

Ako presne Trump plánuje obísť zákaz Kongresu týkajúci sa predaja stíhačiek, zatiaľ nie je jasné. Americkí predstavitelia pre stanicu CNN uviedli, že ochotu predať F-35 Turecku by mal naznačiť tento týždeň.
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