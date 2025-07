Trump útočí na vlastných priaznivcov, kauza Epstein vyvoláva rozkol

Washington 17. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu ostro skritizoval svojich vlastných podporovateľov a „hlúpych“ republikánov, ktorí spochybňujú prístup jeho administratívy k prípadu sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina.



Ako informovala agentúra AFP, Trump momentálne čelí najvážnejšiemu rozkolu v radoch svojich podporovateľov od svojho návratu k moci v januári 2025. Príčinou sú tvrdenia, že jeho administratíva zatajuje detaily Epsteinových zločinov, aby takto ochránila bohaté a vplyvné celebrity.



Epstein v roku 2019 - počas Trumpovho prvého funkčného obdobia – spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.



Krajná pravica podporujúca Trumpa tvrdí, že existuje tajný zoznam Epsteinových vplyvných klientov a že zosnulý finančník bol v skutočnosti zavraždený vo svojej cele v rámci snahy o utajenie niektorých faktov.



Podporovatelia očakávali, že Trump po svojom návrate do Bieleho domu v januári tohto roku odpovie na ich otázky k tejto kauze. Teraz sú roztrpčení, lebo Trumpova administratíva tvrdí, že konšpiračné teórie o kauze Epstein sú nepravdivé.



AFP pripomenula, že ministerstvo spravodlivosti USA a americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v správe zverejnenej začiatkom júla uviedli, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by Epstein mal „zoznam klientov“ alebo vydieral niektoré z celebrít. Odmietli aj tvrdenie, že Epstein bol zavraždený, čím potvrdili, že spáchal samovraždu. Deklarovali tiež, že o vyšetrovaní nebudú zverejňovať žiadne ďalšie informácie.



Trump v stredu počas návštevy bahrajnského korunného princa v Bielom dome čelil opakovaným otázkam novinárov na túto tému, pričom vinu za konšpiračné teórie zvalil na svojich oponentov, ktorí pracujú pre demokratov. Médiám súčasne vytkol, že sa ho nepýtajú na ekonomické a zahraničnopolitické úspechy jeho administratívy, ale „hovoria o chlapíkovi, ktorý mal očividne veľmi vážne problémy a zomrel pred tromi či štyrmi rokmi“.



Trump je jedným z mnohých v súčasnosti slávnych ľudí, ktorí boli kedysi Epsteinovými priateľmi. Popiera však, že by navštívil jeho notoricky známe sídlo na amerických Panenských ostrovoch.



Pred svojím zvolením za prezidenta USA Trump povedal, že by „nemal problém“ so zverejnením spisov k Epsteinovmu prípadu. Aj preto teraz pokusy jeho administratívy zamiesť túto záležitosť pod koberec vyvolali nevôľu medzi jej podporovateľmi.



Okrem toho táto kauza spôsobila rozkol aj v samotnej administratíve, a to medzi generálnou prokurátorkou Pam Bondiovou a zástupcom riaditeľa FBI Danom Bonginom, ktorý údajne zvažuje demisiu. Trump v stredu zopakoval, že Bondiová by mohla zverejniť „čokoľvek, čo je v spisoch dôveryhodné“.



Za zverejnenie spisov k tomuto prípadu sa prihovára aj republikánsky senátor Ted Cruz. Generál vo výslužbe Michael Flynn, Trumpov bývalý poradca pre národnú bezpečnosť počas jeho prvého funkčného obdobia a častý šíriteľ konšpiračných teórií, zasa upozornil, že tento prípad „nie je o Epsteinovi, ani o ľavici. Ide o páchanie zločinov proti DEŤOM“.



Trump začal svoj deň v stredu tým, že v príspevku na sieti Truth napísal, že jeho „BÝVALÍ podporovatelia naleteli na tieto ‚hovadiny‘“, a označil ich za “slabochov". Neskôr si zobral na mušku svoju vlastnú stranu, keď uviedol, že kauza Epstein bola veľký podvod, ktorý „spáchali demokrati“ a ktorým „niektorí hlúpi a nerozumní republikáni" naleteli.