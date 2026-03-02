< sekcia Zahraničie
Trump: Útoky na Irán budú pokračovať, kým sa nesplnenia všetky ciele
Trump vo videu vyjadril smútok nad smrťou troch vojakov z USA.
Autor TASR
Washington 1. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vojenské operácie proti Iránu budú pokračovať dovtedy, kým sa nesplnia všetky ciele Washingtonu. Trump to uviedol vo videu na platforme Truth Social a zároveň prisľúbil odvetu za smrť amerických vojakov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Vojenské operácie aktuálne pokračujú v plnej sile a pokračovať aj budú, kým sa nesplnia všetky naše ciele. Máme veľmi dôležité ciele,“ povedal šéf Bieleho domu. Podľa jeho slov už došlo k zásahu „stoviek“ objektov a zničeniu deviatich lodí v Iráne.
Trump vo videu vyjadril smútok nad smrťou troch vojakov z USA. „Máme tri (obete), ale očakávame straty, no nakoniec to bude pre svet veľký prínos,“ tvrdil. „Amerika pomstí ich smrť,“ vyhlásil.
Líder USA takisto zopakoval, že Iránu nemožno dovoliť vyvíjať rakety dlhého doletu ani jadrové zbrane, pričom Irán takéto snahy popiera. „Nemôžeme dovoliť, aby národ, ktorý vytvára teroristické skupiny, vlastnil takéto zbrane,“ povedal Trump podľa stanice SkyNews.
Vojenská operácia proti Iránu by podľa šéfa Bieleho domu mohla trvať štyri týždne. „Vždy to trvalo štyri týždne, takže - aj keď je to veľká krajina, bude to trvať štyri týždne - alebo menej,“ povedal Trump pre britský denník v telefonickom rozhovore zo svojho floridského sídla Mar-a-Lago.
Rokovania o jadrovom programe Iránu prebiehali až do soboty, keď Spojené štáty a Izrael spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.
