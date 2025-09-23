< sekcia Zahraničie
Trump: Útoky na venezuelské drogové kartely sú varovaním pre pašerákov
Medzi Spojenými štátmi a Venezuelou panuje napätá atmosféra po nedávnych vojenských operáciách USA v Karibiku a obvineniach Washingtonu, že Venezuela do USA pašuje drogy.
Autor TASR
New York 23. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásil, že nedávne útoky USA na lode prevážajúce údajných venezuelských drogových dílerov boli varovaním pre každého, kto sa snaží pašovať drogy do USA. TASR správu prebrala z agentúry Reuters.
„Všetkým teroristickým zločincom, ktorí pašujú jedovaté drogy do Spojených štátov amerických - varujem vás, že vás zničíme,“ vyhlásil Trump v prejave.
Medzi Spojenými štátmi a Venezuelou panuje napätá atmosféra po nedávnych vojenských operáciách USA v Karibiku a obvineniach Washingtonu, že Venezuela do USA pašuje drogy.
Trump v utorok zopakoval, že venezuelský prezident Nicolás Maduro vedie siete obchodovania s drogami. V liste adresovanom Trumpovi venezuelský prezident tieto tvrdenia odmietol a dodal, že len päť percent drog vyrobených v Kolumbii sa prepravuje cez Venezuelu, z čoho 70 percent zneškodnili a zničili venezuelské orgány.
Maduro v uplynulých dňoch tiež vyhlásil, že je otvorený „priamej a úprimnej konverzácii“ s americkým vyslancom pre špeciálne misie Richardom Grenellom.
Trump v piatok oznámil najmenej tretí útok na údajné drogové lode z Venezuely v rámci rozsiahleho posilňovania vojenskej prítomnosti USA v južnej časti Karibiku. Americký líder bez dôkazov tvrdí, že každá loď zasiahnutá americkými silami prevážala drogy, ktoré by zabili viac ako 25.000 Američanov.
„Všetkým teroristickým zločincom, ktorí pašujú jedovaté drogy do Spojených štátov amerických - varujem vás, že vás zničíme,“ vyhlásil Trump v prejave.
Medzi Spojenými štátmi a Venezuelou panuje napätá atmosféra po nedávnych vojenských operáciách USA v Karibiku a obvineniach Washingtonu, že Venezuela do USA pašuje drogy.
Trump v utorok zopakoval, že venezuelský prezident Nicolás Maduro vedie siete obchodovania s drogami. V liste adresovanom Trumpovi venezuelský prezident tieto tvrdenia odmietol a dodal, že len päť percent drog vyrobených v Kolumbii sa prepravuje cez Venezuelu, z čoho 70 percent zneškodnili a zničili venezuelské orgány.
Maduro v uplynulých dňoch tiež vyhlásil, že je otvorený „priamej a úprimnej konverzácii“ s americkým vyslancom pre špeciálne misie Richardom Grenellom.
Trump v piatok oznámil najmenej tretí útok na údajné drogové lode z Venezuely v rámci rozsiahleho posilňovania vojenskej prítomnosti USA v južnej časti Karibiku. Americký líder bez dôkazov tvrdí, že každá loď zasiahnutá americkými silami prevážala drogy, ktoré by zabili viac ako 25.000 Američanov.