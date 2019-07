Trump uvažuje o označení Antify za teroristickú organizáciu

Zľahčilo by to polícii vykonávať svoju prácu, tweetoval ďalej šéf Bieleho domu.

Washington 28. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump uvažuje o označení ultraľavicovej skupiny Antifa za teroristickú organizáciu.



"Uvažuje sa o vyhlásení Antify - radikálnych ľavicových šialencov, ktorí udierajú ľudí (a to len nebojovníkov) do hláv bejzbalovými palicami - za závažnú teroristickú organizáciu (spolu s MS-13 a ďalšími)," napísal Trump v noci na nedeľu na sociálnej sieti Twitter.



"Zľahčilo by to polícii vykonávať svoju prácu," tweetoval ďalej šéf Bieleho domu.



Trump už viackrát kritizoval túto ultraľavicovú organizáciu - napríklad nedávno na zhromaždení v Severnej Karolíne nazval jej členov "chorými, zlými ľuďmi", poznamenáva agentúra DPA.



Rezolúciu vyzývajúcu na označenie Antify za teroristickú organizáciu predložili v polovici júla republikánski senátori Ted Cruz a Bill Cassidy. Senátori opísali členov tohto hnutia ako "teroristov, maskovaných násilníkov a surovcov, ktorí 'bojujú proti fašizmu' skutočným fašizmom".



Ako príklad svojho tvrdenia použili Cruz a Cassidy útok na konzervatívneho novinára Andyho Ngoa na demonštrácii v oregonskom meste Portland z konca júna, na ktorej sa zrazili ľavicoví a pravicoví demonštranti.



Organizácia MS-13, ktorú Trump vo svojom tweete spomenul jedným dychom s Antifou, je skratka pre medzinárodný zločinecký gang Mara Salvatrucha, pôsobiaci predovšetkým v Spojených štátoch, Salvádore a Hondurase.