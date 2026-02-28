< sekcia Zahraničie
Trump uviedol, že iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí je mŕtvy
Trump na sociálnej sieti napísal, že Chameneího smrť nie je spravodlivosťou len pre Irán, ale aj pre všetkých Američanov a ľudí z mnohých krajín sveta.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 28. február (TASR) - Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí je mŕtvy. Zároveň to označil za „najväčšiu šancu“ pre Iráncov získať späť svoju krajinu. Teherán túto informáciu zatiaľ nepotvrdil, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Trump na sociálnej sieti napísal, že Chameneího smrť nie je spravodlivosťou len pre Irán, ale aj pre všetkých Američanov a ľudí z mnohých krajín sveta, ktorí „boli zabití alebo zmrzačení Chameneím a jeho bandou krvilačných násilníkov“.
Prezident USA tiež uviedol, že „(Chameneí) nedokázal uniknúť našim spravodajským službám a vysoko sofistikovaným sledovacím systémom a v úzkej spolupráci s Izraelom nemohol on, ani ďalší lídri, ktorí boli zabití spolu s ním, urobiť vôbec nič“.
Šéf Bieleho domu v statuse napísal aj to, že „mnohí z ich príslušníkov IRGC (Zbor islamských revolučných gárd), armády a ďalších bezpečnostných a policajných síl už nechcú bojovať a hľadajú u nás (USA) imunitu“. Trump preto dúfa, že IRGC a polícia sa pokojne spoja s vlastencami a budú spolupracovať na obnovení krajiny. Podľa neho by sa mal tento proces začať čím skôr, lebo „krajina bola za jediný deň vo veľkej miery zničená, ba až vymazaná“.
Bombardovanie krajiny bude podľa prezidenta USA pokračovať bez prerušenia celý týždeň alebo tak dlho, „ako to bude potrebné na dosiahnutie nášho cieľa“.
Trump na sociálnej sieti napísal, že Chameneího smrť nie je spravodlivosťou len pre Irán, ale aj pre všetkých Američanov a ľudí z mnohých krajín sveta, ktorí „boli zabití alebo zmrzačení Chameneím a jeho bandou krvilačných násilníkov“.
Prezident USA tiež uviedol, že „(Chameneí) nedokázal uniknúť našim spravodajským službám a vysoko sofistikovaným sledovacím systémom a v úzkej spolupráci s Izraelom nemohol on, ani ďalší lídri, ktorí boli zabití spolu s ním, urobiť vôbec nič“.
Šéf Bieleho domu v statuse napísal aj to, že „mnohí z ich príslušníkov IRGC (Zbor islamských revolučných gárd), armády a ďalších bezpečnostných a policajných síl už nechcú bojovať a hľadajú u nás (USA) imunitu“. Trump preto dúfa, že IRGC a polícia sa pokojne spoja s vlastencami a budú spolupracovať na obnovení krajiny. Podľa neho by sa mal tento proces začať čím skôr, lebo „krajina bola za jediný deň vo veľkej miery zničená, ba až vymazaná“.
Bombardovanie krajiny bude podľa prezidenta USA pokračovať bez prerušenia celý týždeň alebo tak dlho, „ako to bude potrebné na dosiahnutie nášho cieľa“.