Trump uviedol, že o zapnutí ekonomiky bude rozhodovať on ako prezident

Washington 14. apríla (TASR) - Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín 1509 úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP na základe údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, zozbieraných do pondelka 20.30 h miestneho času (utorok 02.30 h SELČ).



Počet ľudí, ktorí zomreli v USA na ochorenie COVID-19 v priebehu jedného dňa, je tak podobný ako v predchádzajúcej bilancii z pondelka, podľa ktorej si nákaza vyžiadala 1514 obetí.



Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore koronavírusu v Spojených štátoch podľahlo už najmenej 23.529 ľudí, čo je najviac zo všetkých štátov na svete.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) tiež informovalo, že USA majú viac ako 550.000 pozitívne testovaných na nový koronavírus.



Z koronavírusového ochorenia sa v krajine nateraz uzdravilo 42.000 pacientov.



Andrew Cuomo, guvernér štátu New York, ktorý pandémia mimoriadne silno zasiahla, v pondelok na brífingu uviedol, že najhoršia fáza pandémie v jeho štáte sa už "skončila".



Viacero štátov americkej Únie medzičasom začalo navrhovať plány na opätovné "zapnutie" svojich ekonomík. Pridal sa k nim aj Cuomo, keď vyhlásil: "Domnievam sa, že sa už môžeme vydať na cestu k normálnym pomerom."



Prezident USA Donald Trump však následne tvítoval, že akékoľvek rozhodnutie o ukončení odstávok ekonomiky prijme on, aj keď rozhodnutia o obmedzeniach prijímali guvernéri jednotlivých štátov.



Agentúra AFP pripomenula, že americký federálny systém deleguje právomoci na guvernérov 50 štátov, ale prezident teoreticky môže využiť svoje právomoci na dohľad nad koordinovanou stratégiou toho-ktorého štátu.



Svetová zdravotnícka organizácia pred niekoľkými dňami upozornila, že napriek "pozitívnym signálom" prichádzajúcim z niektorých krajín ešte nenastal čas na zmiernenie opatrení, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.