REAKCIE SVETA na zvolenie Johnsona za lídra britských konzervatívcov

Irán zablahoželal Johnsonovi, ale varoval, že bude chrániť svoje vody

Jeremy Hunt (vľavo) blahoželá Borisovi Johnsonovi 23. júla 2019 v Londýne. Foto: TASR/AP

Johnsonovi gratulovali aj von der Leyenová a Macron

Washington 23. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump uvítal v utorok zvolenie Borisa Johnsona za nového lídra britskej Konzervatívnej strany, ktorý bude čoskoro aj britským premiérom. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol Trump na Twitteri.Johnsonovi zablahoželal prostredníctvom svojej hovorkyne aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.konštatovala.Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier uviedol, že sa teší na "s Johnsonom. Povedal, že sa bude snažiť presadiť ratifikáciu dohody o odchode Spojeného kráľovstva z Únie, ktorý vyrokovala doterajšia britská premiérka Theresa Mayová, a dosiahnuť riadený brexit. Podľa Barniera je EÚ ochotná upraviť politickú deklaráciu o budúcich vzťahoch, ktorá je pripojená k dohode o brexite.Členovia Konzervatívnej strany sa v hlasovaní poštou rozhodovali medzi dvoma kandidátmi, ktorými boli Boris Johnson a súčasný minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.Na vnútrostraníckom hlasovaní poštou, ktoré sa konalo od 6. do 22. júla, sa zúčastnilo 87,4 percenta zo 160.000 členov Konzervatívnej strany. Za Johnsonovho protikandidáta Jeremyho Hunta hlasovalo 46.656 konzervatívcov, Johnsonovi dalo svoj hlas 92.153 členov strany. Neplatných bolo 509 odovzdaných hlasov.Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf zablahoželal v utorok britskému exministrovi zahraničných vecí Borisovi Johnsonovi k zvoleniu za nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý bude zrejme čoskoro aj britským premiérom. Zaríf však tiež varoval, že jeho krajina bude "chrániť" svoje vody v Perzskom zálive.uviedol Zaríf na Twitteri v čase napätia medzi oboma krajinami vyvolanom vzájomným zadržiavaním ropných tankerov.napísal šéf iránskej diplomacie.Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt v pondelok v súvislosti so zadržaním britského tankera vyhlásil, že Spojené kráľovstvo chce zriadiť v Perzskom zálive námorné ochranné sily pod vedením Európy, pričom však tiež zdôraznil, že Londýn nehľadá konfrontáciu s Iránom.Huntov návrh zaznel po tom, čo Irán zadržal 19. júla v Hormuzskom prielive ropný tanker plávajúci pod britskou vlajkou.Incident so zadržaním britskej lode prišiel po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.Zadržanie britského tankera na najdôležitejšej námornej trase pre obchod s ropou vníma Západ ako závažnú eskaláciu po troch mesiacoch konfrontácie, pri ktorej sa Irán a USA už dostali na pokraj vojny.Nastávajúca predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zablahoželala v utorok britskému exministrovi zahraničných vecí Borisovi Johnsonovi k zvoleniu za nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý bude zrejme čoskoro aj britským premiérom. Podobne mu zagratuloval i vyjednávač EÚ pre tzv. brexit Michel Barnier a francúzsky prezident Emmanuel Macron, informovala tlačová agentúra AFP.povedala von der Leyenová v Paríži. "dodala a pokračovala:napísal na Twitteri vyjednávač EÚ Michel Barnier.uviedol Barnier. Na mysli mal nezáväzný politický plán pre budúce vzťahy EÚ a Británie, ktorý podpísala Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová vlani v novembri.Francúzsky prezident Macron vyhlásil:dodal francúzsky líder.