Trump: Uznanie Palestínskeho štátu Kanadou sťaží uzavretie dohody

Washington 31. júla (TASR) - Plán Kanady uznať Palestínsky štát skomplikuje uzavretie obchodnej dohody medzi Ottawou a Washingtonom, uviedol vo štvrtok americký prezident Donald Trump. Reagoval tak na vyhlásenie kanadského premiéra Marka Carneyho, ktorý povedal, že Kanada na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) v septembri uzná Palestínsky štát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Wow! Kanada práve oznámila, že podporuje palestínsku štátnosť. To nám veľmi sťaží uzavretie obchodnej dohody s nimi. Och, Kanada!“ napísal šéf Bieleho domu na svojej platforme Truth Social.



Trump od návratu do Bieleho domu uvalil clá na väčšinu svojich obchodných partnerov. V júli oznámil, že Spojené štáty budú od 1. augusta uplatňovať 35-percentné clo na tovar dovezený z Kanady.



Carney oznámil plán uznať Palestínsky štát v stredu. Minulý týždeň takýto zámer oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Francúzsko podľa neho taktiež uzná Palestínsky štát na VZ OSN. Britský premiér Keir Starmer v utorok po mimoriadnej schôdzi ministrov uviedol, že ak Izrael nepristúpi na prímerie s Hamasom vo vojne v Pásme Gazy, Spojené kráľovstvo urobí rovnaký krok. Palestínsky štát plánuje uznať aj Malta.



Kanadský premiér podmienil uznanie Palestínskeho štátu záväzkami Palestínskej samosprávy vrátane zásadnej reformy správy vecí verejných a usporiadania parlamentných volieb do roku 2026, v ktorých palestínske militantné hnutie Hamas nebude môcť „zohrávať žiadnu úlohu“.



Zámer Kanady odsúdil Izrael, ktorý v Pásme Gazy vedie vojnu proti Hamasu. Izraelské veľvyslanectvo v Ottawe uviedlo, že uznanie Palestínskeho štátu „odmeňuje a legitimizuje barbarské zverstvá Hamasu zo 7. októbra 2023“. Zmena postoja Kanady podľa Izraela narúša snahu o prímerie a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi.



Plánovaný krok Kanady ocenil prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás, podľa ktorého ide o historické rozhodnutie.