Trump v Bielom dome hostil stretnutie o povojnových plánoch pre Gazu
Podľa CNN sa na rokovaní zúčastnil aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. Stretnutie údajne trvalo viac ako hodinu, no žiadne ďalšie podrobnosti zverejnené neboli.
Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome viedol rokovania o povojnových plánoch pre Pásmo Gazy, na ktorých sa zúčastnil aj bývalý britský premiér Tony Blair, bývalý Trumpov vyslanec pre Blízky východ Jared Kushner a ďalší vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy. Pre agentúru Reuters aj televíziu CNN to potvrdili zdroje oboznámené s týmto stretnutím, píše TASR.
Lídri v Bielom dome diskutovali o rôznych aspektoch konfliktu v Pásme Gazy, vrátane dodávok potravinovej pomoci, krízy týkajúcej sa rukojemníkov, povojnových plánov a ďalších otázok. Zdroj Reuters diskusiu opísal ako „obyčajné politické stretnutie“, aké Trump a jeho tím organizujú často.
Witkoff pre televíziu Fox News ešte v utorok avizoval, že lídri chcú počas stretnutia pripraviť „komplexný plán... (ktorý) odráža humanitárne motívy prezidenta Trumpa“.
„Prezident Trump jasne vyjadril, že chce ukončiť vojnu a praje mier a prosperitu všetkým v regióne. Biely dom nemá v súčasnosti žiadne ďalšie informácie o stretnutí,“ uviedol v stredu pre Reuters iný predstaviteľ Bieleho domu.
