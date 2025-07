Trump v Iowe: Daňový zákon je darom k výročiu nezávislosti USA

Des Moines 4. júla (TASR) - Prezident USA Donald Trump vo štvrtok večer na slávnosti venovanej 250. výročiu nezávislosti Spojených štátov pripustil možnosť stretnutia s iránskymi zástupcami a komentoval aj schválenie daňového zákona Kongresom. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Trumpov prejav zaznel na výstavisku štátu Iowa v meste Des Moines a bol úvodom k oslavám nezávislosti USA, ktoré vyvrcholia v lete 2026 veľtrhom vo Washingtone s expozíciami zo všetkých štátov americkej Únie.



AP vo svojej správe konštatovala, že Trump na podujatí v Des Moines výrazne zdôrazňoval vlastný podiel na schválení zákona, ku ktorému došlo len niekoľko hodín pred jeho odletom z Washingtonu.



Podľa Trumpa Amerika na prahu Dňa nezávislosti nemohla dostať „lepšie narodeninové prekvapenie než tento fenomenálny triumf, keď Kongres schválil jeden veľký a krásny zákon, ktorý znovu urobí Ameriku veľkou.“



AP pripomenula, že okrem daňových úľav zákon zároveň zvyšuje rozpočet na deportácie migrantov, pričom znižuje výdavky na zdravotnú starostlivosť a potravinovú pomoc pre nízkopríjmové skupiny.



Prezident oznámil, že zákon plánuje podpísať v piatok počas pikniku v Bielom dome, pričom nad hlavami prítomných preletia bombardéry a stíhačky, ktoré sa nedávno zapojili do náletov na Irán.



Trump vo vystúpení opakovane vyzdvihoval svoj podiel na zmenách: „Zachránili sme našu krajinu,“ pričom svoje publikum povzbudzoval, aby mu zaspievalo jeho volebnú hymnu „God Bless the USA“.



Trump súčasne kritizoval demokratov v Kongrese, ktorí zákon neodobrili, a naznačil, že republikáni ich negatívne hlasovanie použijú proti nim vo voľbách v roku 2026.



„Zo všetkého, čo sme dosiahli – daňové škrty, posilnenie armády – ani jeden demokrat za nás nehlasoval,“ pripomínal Trump a vyhlásil, že republikáni to použijú proti demokratom v nadchádzajúcich voľbách, pretože „ich musíme poraziť.“ Uviedol tiež, že demokrati zákon pri hlasovaní nepodporili „len pre to, že nenávidia Trumpa.“ „Ale ja ich tiež nenávidím....Naozaj ich nenávidím. Nemôžem ich vystáť, pretože naozaj verím, že nenávidia našu krajinu,“ vyhlásil prezident.



Počas Trumpovho prejavu sa ozvali zvuky pripomínajúce ohňostroj. V tom okamihu si Trump zrejme uvedomil aj to, že sa blíži výročie jeho neúspešného atentátu. „Dúfam, že sú to len ohňostroje,“ glosoval rečniac za nepriestrelným sklom, pričom chválil americké útoky na iránske jadrové zariadenia, pokles ceny vajec, nižší počet migrantov na južnej hranici a pripomínal svoje volebné úspechy v Iowe.



Americký útok na iránske jadrové zariadenia označil Trump za „dokonalý zásah“. „Hovorili strašne nepekne, viete – smrť Amerike, smrť Izraelu,“ zdôraznil Trump počas prejavu a dodal, že po americkom útoku „už tak škaredo nehovoria“.



„Aby som bol úprimný, možno sa s nimi dokonca stretneme. Chcú sa stretnúť a uvidíme, či môžeme niečo urobiť, ale veľmi sa chcú stretnúť,“ poznamenal Trump.



AP doplnila, že už pred odchodom do Iowy Trump pred novinármi povedal, že je pripravený zúčastniť sa na rokovaniach medzi USA a Iránom, ak to bude potrebné. Novinárov tiež ubezpečil, že Washington sa nesnaží spôsobiť Teheránu ďalšie škody.



Trumpova vyslankyňa pre styk s organizátormi podujatí America250 Monica Crowleyová vyzdvihla, že oslava nezávislosti je príležitosťou, kde sa môžu všetci Američania spojiť, aby si pripomenuli minulosť, súčasnosť i budúcnosť krajiny.



Na podujatí, ktoré do des Moines prilákalo niekoľko tisíc ľudí, prevládala trumpovská symbolika – klobúky „Make America Great Again“, tričká „Ultra MAGA“ či plyšové opice.



Organizátori veria, že oslavy pomôžu prekonať polarizáciu spoločnosti, no vzhľadom na hlboké politické rozpory a odpor demokratov voči rozsiahlemu balíku opatrení republikánov je to náročná úloha, konštatovala AP.



Prieskum Gallupovho inštitútu o vlastenectve ukázal najväčší rozkol medzi politickými stranami za viac ako dve desaťročia – na Ameriku je momentálne hrdá iba tretina demokratov, zatiaľ čo medzi republikánmi je to približne deväť z 10 osôb. Trumpovu prácu na poste prezidenta schvaľuje asi 40 percent dospelých Američanov, kým 60 percent si myslí opak.



Rozpočtové škrty Trumpovej administratívy ohrozujú aj financovanie niektorých programov na oslavu výročia - napr. Národný fond pre humanitné vedy oznámil ukončenie federálnych grantov pre mnohé inštitúcie, ktoré pripravovali podujatia k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti. Zredukovať sa museli viaceré plánované programy vrátane komunitných čítaní Deklarácie nezávislosti.



Oslavy 250. výročia nezávislosti budú pokračovať v ďalších štátoch USA. Podľa Bieleho domu ide o príležitosť pripomenúť si americkú históriu, no opozícia tvrdí, že rozhodnutia súčasnej administratívy vniesli do spoločnosti v USA výrazný rozkol.